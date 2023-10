E-Garderobe to internetowa wypożyczalnia ubrań, które umożliwia kobietom dostęp do swojej ekskluzywnej, nieskończonej szafy. Znajdziemy tam nie tylko sukienki znanych marek takich jak Anna Sui, Helmut Lang, Zimmermann, Hervé Léger, ale również bluzki, koszule, marynarki i spodnie na co dzień. E-Garderobe posiada w swojej ofercie już ponad tysiąc dobrej jakości rzeczy w niemal każdym rozmiarze.

Od dzisiaj E-Garderobe oferuje wypożyczenie ubrań na jeden dzień. Warunkiem realizacji jest złożenie zamówienia do godziny 15:00 dzień wcześniej i zwrot przesyłki do punktu Żabka następnego dnia do godziny 12:00 Możemy wypożyczyć zarówno biżuterię, jak i sukienki, marynarki, spodnie, suknie i torebki. Ceny wypożyczenia na 24 godziny sukienek zaczynają się już od 80 zł a dodatków już od 10 zł! Jest to niepodważalnie rewolucja na polskim rynku mody.

– Stworzyłam E-Garderobe z myślą o wszystkich kobietach, które chcą dobrze i modnie wyglądać, niezależnie od budżetu, jakim dysponują. Wprowadzając ofertę wypożyczenia na 24 godziny realizuję swoją misję pomocy każdej kobiecie. Już teraz nic nie stanie na przeszkodzie żadnej kobiecie, aby świetnie wyglądać w naszych ubraniach! – podkreśla Karina Sobiś, pomysłodawczyni i założycielka E-Garderobe.

E-Garderobe jest obecnie największą wypożyczalnią sukienek w Polsce. Przypomnijmy, jak proste i wygodne jest wypożyczanie ubrań od E-Garderobe. Na stronie www.e-garderobe.com wybieramy model, rozmiar i zamawiamy zaznaczając datę i długość trwania wypożyczenia (1 dzień, 4 dni lub 7 dni). Przyjeżdża kurier z przesyłką prosto pod drzwi. Aby zwrócić ubranie, pakujemy je z powrotem do pudełka i zanosimy do najbliższego punktu Żabka. Etykieta zwrotna jest załączona do pudełka. Wypożyczone ubrania są ubezpieczone, również na wypadek zabrudzenia. Klientka nie martwi się o pranie ani o prasowanie. Dla niezdecydowanych jest możliwość zamówienia przymiarki kilku rzeczy lub odwiedziny w showroomie w Warszawie w celu przymiarki upatrzonych ubrań.

– Inflacja nas nie zatrzymuje! Od dzisiaj każda nasza klientka będzie wyglądać i czuć się naprawdę wyjątkowo – podsumowuje Karina Sobiś.

Wypożyczalnia E-Garderobe, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła abonament modowy, który jest pierwszą tego typu usługą w Polsce. Sama usługa abonamentu jest bardzo dobrze znana Polkom dzięki platformie Netflix, tylko w tym przypadku zamiast seriali i filmów otrzymujemy dostęp do ubrań. Aby skorzystać z tej usługi, wystarczy założyć konto na stronie e-garderobe.com, potwierdzić aktywację abonamentu i podpiąć pod niego kartę płatniczą. W ciągu miesiąca można wypożyczać aż 10 różnych rzeczy. Wszystkie zamówienia wysyłane są bezpośrednio pod wskazany adres, bez wychodzenia z domu. Wszelkie koszty związane z praniem, prasowaniem są wliczone w cenę abonamentu, który kosztuje już od 199 zł za miesiąc! Wybierz dla siebie najbardziej dogodną opcję: za abonament o wartości 199 zł miesięcznie wypożyczysz 2 rzeczy, za abonament o wartości 349 zł wypożyczysz do 5 ubrań, zaś wybierając opcję Lux masz aż 10 rzeczy do wypożyczenia w miesiącu za kwotę tylko 499 zł! Z subskrypcji można zrezygnować w każdym momencie. Wykupując abonament modowy nie trzeba podpisywać żadnej umowy.

Korzystając z abonamentu modowego nie tracimy czasu na wycieczki do zatłoczonych centrów handlowych, ale również mieszkanie i szafa zyskują upragnioną przestrzeń. Średni koszt jednej wypożyczonej rzeczy w abonamencie to 49 zł! Jest to nie tylko bezkonkurencyjna oferta w porównaniu do znanych sieciówek, ale również gwarancja jakości i oryginalnego wyglądu na każdą okazję. W tym sezonie seriale zamieniamy na sukienki.

Wypożyczajmy! – nawołuje Karina Sobis. Ile razy założyłaś sukienkę, którą kupiłaś na urodziny? Ile razy znalazłaś na dnie szafy ubranie, o którym istnieniu po prostu zapomniałaś? W szafie warto mieć klasyki wykonane z jakościowych tkanin. Całą resztę możesz wypożyczyć, a potem bezproblemowo oddać, nie martwiąc się o pranie i prasowanie. Czy potrzebujesz jeszcze więcej argumentów? – pyta Karina Sobiś.

