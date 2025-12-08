Jak działa Loteria InPost?

Zasady loterii InPost są proste. Aby wziąć udział, wystarczy mieć zainstalowaną aplikację InPost Mobile w wersji co najmniej 3.48.0, a także być pełnoletnim uczestnikiem programu lojalnościowego InPost oraz zbierać InCoiny – punkty przyznawane za realizację wyzwań w ramach programu. Zgromadzone InCoiny można następnie wymieniać na InBoxy w aplikacji. Każdy InBox to gwarantowany los w losowaniu nagród głównych oraz szansa w grze o miliony nagród natychmiastowych.

Wciąż możesz grać o mieszkanie w Gdańsku oraz mieszkanie w Krakowie

W trwającej edycji Loterii InPost odbyło się już losowanie pierwszej nagrody głównej – Porsche Cayenne, ale nadal w puli nagród pozostały dwie wyjątkowe nagrody główne. Pierwszą z nich jest mieszkanie w Gdańsku – atrakcyjne lokum w jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, idealne dla miłośników nadmorskiego klimatu. Losowanie tej nagrody głównej odbędzie się 12 stycznia 2026 r.

Drugą nagrodą główną jest mieszkanie w Krakowie. To propozycja dla osób, które cenią połączenie historii, tradycji i nowoczesnego stylu życia. Losowanie nagrody głównej odbędzie się 12 marca 2026 r.

Oba mieszkania stanowią wyjątkową szansę, by rozpocząć zupełnie nowy rozdział w jednym z najatrakcyjniejszych miast Polski!

Każdy uczestnik ma swój unikalny numer ID, który znajdzie w górnej części ekranu w apce InPost Mobile w zakładce "Nagrody", a następnie "Moje nagrody" i “Nagrody z InBoxów”. To, w ilu losowaniach Nagród głównych weźmiesz udział zależy od tego, kiedy wyślesz Zgłoszenie. Pamiętaj, że możesz zdobyć wiele nagród natychmiastowych, ale tylko jedną nagrodę główną!

Tematyczne InBoxy – wybierz swoją kategorię

W tej edycji loterii pojawiła się nowość – aż cztery różne rodzaje InBoxów, dzięki którym każdy uczestnik może zdecydować, o nagrody z jakiej kategorii chciałby grać. Do wyboru są:

InBox „Relaks” to propozycja dla osób, które lubią o siebie zadbać i cenią chwile odpoczynku. W tej kategorii możesz grać m.in. o suszarko-lokówki Dyson Airwrap, zestawy kosmetyków INGLOT, vouchery do Elements Hotel & Spa czy metamorfozy fryzjerskie w salonie Maniewski.

to propozycja dla osób, które lubią o siebie zadbać i cenią chwile odpoczynku. W tej kategorii możesz grać m.in. o suszarko-lokówki Dyson Airwrap, zestawy kosmetyków INGLOT, vouchery do Elements Hotel & Spa czy metamorfozy fryzjerskie w salonie Maniewski. InBox „Sport” jest skierowany do miłośników aktywności fizycznej. W puli nagród znajdują się między innymi rowery crossowe INDIANA, kamery sportowe, pakiety Weekend dla dwojga od Emoti oraz karty podarunkowe na zakup produktów Reebok w CCC i innych sklepach należących do grupy CCC.

jest skierowany do miłośników aktywności fizycznej. W puli nagród znajdują się między innymi rowery crossowe INDIANA, kamery sportowe, pakiety Weekend dla dwojga od Emoti oraz karty podarunkowe na zakup produktów Reebok w CCC i innych sklepach należących do grupy CCC. InBox „Dom” przypadnie do gustu tym, którzy cenią nowoczesne technologie i komfort na co dzień. W tej kategorii można grać o m.in. smartfony Apple iPhone 16 Pro oraz odkurzacze pionowe Dyson V15s Detect Submarine™, które ułatwią codzienne obowiązki i wprowadzą do domu odrobinę luksusu.

przypadnie do gustu tym, którzy cenią nowoczesne technologie i komfort na co dzień. W tej kategorii można grać o m.in. smartfony Apple iPhone 16 Pro oraz odkurzacze pionowe Dyson V15s Detect Submarine™, które ułatwią codzienne obowiązki i wprowadzą do domu odrobinę luksusu. Z kolei InBox „Blask” to kategoria stworzona z myślą o fanach stylu, biżuterii i efektownych prezentów. Wśród nagród znajdują się InCoiny z 24-karatowego złota, vouchery na zakupy w Ania Kruk, a także karty podarunkowe do Wyjątkowego Prezentu.

Jak zdobywać InCoiny?

InCoiny przyznawane są za aktywności w programie lojalnościowym InPost, czyli za korzystanie z usług takich jak: odbieranie i nadawanie paczek z maszyn Paczkomat lub przez Kuriera, przekierowanie paczki kurierskiej do maszyny Paczkomat czy zakupy z wykorzystaniem InPost Pay.

Szczegóły loterii InPost dostępne są na stronie https://inpost.pl/loteria, w aplikacji InPost Mobile oraz na stronie Organizatora https://uniqueone.pl/regulaminy/.

Weź udział w loterii do 28.02.2026 r. Loteria dla pełnoletnich uczestników programu lojalnościowego InPost. Regulamin loterii na uniqueone.pl/regulaminy. Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

