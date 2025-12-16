Świąteczne prezenty na odległość – jak wysłać je przez Paczkomat?
Święta to czas, kiedy chcielibyśmy być blisko tych, których kochamy. Czasem jednak dzielą nas kilometry, obowiązki, a życie bywa zbyt intensywne, by spotkać się osobiście. Jeśli nie uda Ci się spędzić Świąt z bliskimi, nie martw się – świąteczny prezent na odległość to wcale nie problem. Dzięki wysyłce przez Paczkomat® możesz sprawić radość każdej osobie, która jest dla Ciebie ważna – nawet jeśli nie możesz być obok.
Paczkomat® – idealne rozwiązanie na świąteczne prezenty
Dzięki ponad 25 tys. maszyn Paczkomat w Polsce, wysyłka prezentów świątecznych stała się prosta, wygodna i dostępna dla każdego – niezależnie od tego, czy mieszkasz w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, czy w małej miejscowości na Podlasiu. Możesz nadać paczkę przez Paczkomat w centrum dużego miasta, ale też w niewielkiej wsi, gdzie urządzenia są równie łatwo dostępne. Wybór odpowiedniego miejsca to tylko początek.
Niezależnie od tego, dla kogo szykujesz prezent – koleżanki, kolegi, siostry, mamy, taty, córki czy dziadka – Paczkomat® sprawi, że Twój prezent dotrze szybko i bez problemów.
Sposoby wysyłki sprawdzisz na https://inpost.pl/wysylam.
Co wysłać na Święta? Pomysły na prezenty, które pomieści Paczkomat
Skrytki maszyn Paczkomat są dostępne w różnych rozmiarach, dzięki czemu możesz wysłać zarówno małe upominki, jak i większe prezenty. Sprawdź, jakie rzeczy pomieści dany gabaryt:
Małe upominki (gabaryt XS i A)
Idealne dla tych, którym chcesz sprawić radość czymś symbolicznym:
- książki – od powieści po poradniki czy komiksy,
- karty do gry - z ulubionym wzorem czy postaciami z filmu,
- słodycze, czekoladki, mini zestawy do herbaty,
- biżuteria, breloki, etui na telefon,
- małe zestawy kosmetyczne – kremy, balsamy, perfumy.
Średniej wielkości prezenty (gabaryt B)
Dla tych, którym przyda się coś większego:
- zestawy świąteczne – herbaty, kawy, świąteczne dekoracje,
- zabawki dla dzieci, gry planszowe,
- akcesoria do domu – miękki koc, pościel, poduszki,
- sportowe akcesoria – np. piłki, rękawice, maty do ćwiczeń.
Większe prezenty (gabaryt C)
Dla tych, którym chcesz sprawić spory upominek:
- elektronika – małe urządzenia RTV,
- sprzęt AGD – czajniki, blendery, ekspresy do kawy,
- duże zestawy – komplet naczyń, garnków, bielizna pościelowa,
- pakiety dla całej rodziny – prezenty, które cieszą wielu.
Jak nadać paczkę z prezentem w aplikacji InPost Mobile?
Paczkomat® jest superwygodnym narzędziem do nadania paczki, zwłaszcza gdy masz na to czas wieczorem czy w weekend. Cały proces najłatwiej obsłużyć w aplikacji InPost Mobile i jest bardzo prosty.
1. Wybierz „Nadaj” w aplikacji
W dolnym menu aplikacji kliknij ikonę „Nadaj”, wybierz odpowiedni rozmiar paczki i sposób dostawy. W tym miejscu także wpisujesz dane odbiorcy – nie zapomnij dodać numeru telefonu.
2. Opłać wysyłkę
Po wypełnieniu wszystkich danych przejdziesz do opłacenia paczki. Zostaniesz przekierowany do metod płatności, gdzie możesz wybrać preferowaną formę. Po dokonaniu płatności w aplikacji pojawią się dwa kody: 9-cyfrowy kod nadania oraz kod QR.
3. Nadaj paczkę przez Paczkomat®
Udajesz się pod dowolny Paczkomat®. W aplikacji, w szczegółach przesyłki, kliknij „Otwórz skrytkę zdalnie” lub zeskanuj kod QR w czytniku urządzenia. Skrytka otworzy się sama, dzięki czemu szybko wrzucisz paczkę i zamkniesz ją.
Po zamknięciu paczki, potwierdź nadanie, a prezent rusza w drogę!
Co zyskujesz? Dodatkowe korzyści z InCoinami
Wysyłając paczkę z prezentem, nie tylko sprawiasz radość drugiej osobie, ale i zyskujesz dla siebie. Na Twoje konto w aplikacji InPost wpadną InCoiny, które możesz później wymienić na różne nagrody – zniżki na kolejne wysyłki lub inne atrakcyjne oferty. To miły bonus za to, że paczka mikołajkowa nadana przez Paczkomat® dotrze na czas i wywoła szeroki uśmiech na twarzy odbiorcy.
Święta dla każdego – Paczkomat zmienia tradycję
Paczkomat to świetna opcja, która zmienia tradycyjne postrzeganie wysyłania paczek. W zależności od tego, gdzie mieszkasz – w dużym mieście jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy w mniejszych miejscowościach, nawet w niewielkich wsiach – prezent na Święta możesz nadać w dogodnym dla Ciebie czasie, korzystając z ponad 25 tysięcy maszyn Paczkomat w całej Polsce. Wyślij paczkę do 22.12 do godziny 13:00, a dotrze jeszcze przed Świętami!
Święta to czas dawania i nadawania radości – a Paczkomat® sprawia, że niezależnie od odległości możesz sprawić bliskim niezapomniane chwile.
