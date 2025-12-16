Paczkomat® – idealne rozwiązanie na świąteczne prezenty

Dzięki ponad 25 tys. maszyn Paczkomat w Polsce, wysyłka prezentów świątecznych stała się prosta, wygodna i dostępna dla każdego – niezależnie od tego, czy mieszkasz w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, czy w małej miejscowości na Podlasiu. Możesz nadać paczkę przez Paczkomat w centrum dużego miasta, ale też w niewielkiej wsi, gdzie urządzenia są równie łatwo dostępne. Wybór odpowiedniego miejsca to tylko początek.

Niezależnie od tego, dla kogo szykujesz prezent – koleżanki, kolegi, siostry, mamy, taty, córki czy dziadka – Paczkomat® sprawi, że Twój prezent dotrze szybko i bez problemów.

Co wysłać na Święta? Pomysły na prezenty, które pomieści Paczkomat

Skrytki maszyn Paczkomat są dostępne w różnych rozmiarach, dzięki czemu możesz wysłać zarówno małe upominki, jak i większe prezenty. Sprawdź, jakie rzeczy pomieści dany gabaryt:

Małe upominki (gabaryt XS i A)

Idealne dla tych, którym chcesz sprawić radość czymś symbolicznym:

książki – od powieści po poradniki czy komiksy,

– od powieści po poradniki czy komiksy, karty do gry - z ulubionym wzorem czy postaciami z filmu,

- z ulubionym wzorem czy postaciami z filmu, słodycze , czekoladki, mini zestawy do herbaty,

, czekoladki, mini zestawy do herbaty, biżuteria , breloki, etui na telefon,

, breloki, etui na telefon, małe zestawy kosmetyczne – kremy, balsamy, perfumy.

Średniej wielkości prezenty (gabaryt B)

Dla tych, którym przyda się coś większego:

zestawy świąteczne – herbaty, kawy, świąteczne dekoracje,

– herbaty, kawy, świąteczne dekoracje, zabawki dla dzieci , gry planszowe,

, gry planszowe, akcesoria do domu – miękki koc, pościel, poduszki,

– miękki koc, pościel, poduszki, sportowe akcesoria – np. piłki, rękawice, maty do ćwiczeń.

Większe prezenty (gabaryt C)

Dla tych, którym chcesz sprawić spory upominek:

elektronika – małe urządzenia RTV,

– małe urządzenia RTV, sprzęt AGD – czajniki, blendery, ekspresy do kawy,

– czajniki, blendery, ekspresy do kawy, duże zestawy – komplet naczyń, garnków, bielizna pościelowa,

– komplet naczyń, garnków, bielizna pościelowa, pakiety dla całej rodziny – prezenty, które cieszą wielu.

Jak nadać paczkę z prezentem w aplikacji InPost Mobile?

Paczkomat® jest superwygodnym narzędziem do nadania paczki, zwłaszcza gdy masz na to czas wieczorem czy w weekend. Cały proces najłatwiej obsłużyć w aplikacji InPost Mobile i jest bardzo prosty.

1. Wybierz „Nadaj” w aplikacji

W dolnym menu aplikacji kliknij ikonę „Nadaj”, wybierz odpowiedni rozmiar paczki i sposób dostawy. W tym miejscu także wpisujesz dane odbiorcy – nie zapomnij dodać numeru telefonu.

2. Opłać wysyłkę

Po wypełnieniu wszystkich danych przejdziesz do opłacenia paczki. Zostaniesz przekierowany do metod płatności, gdzie możesz wybrać preferowaną formę. Po dokonaniu płatności w aplikacji pojawią się dwa kody: 9-cyfrowy kod nadania oraz kod QR.

3. Nadaj paczkę przez Paczkomat®

Udajesz się pod dowolny Paczkomat®. W aplikacji, w szczegółach przesyłki, kliknij „Otwórz skrytkę zdalnie” lub zeskanuj kod QR w czytniku urządzenia. Skrytka otworzy się sama, dzięki czemu szybko wrzucisz paczkę i zamkniesz ją.

Po zamknięciu paczki, potwierdź nadanie, a prezent rusza w drogę!

Co zyskujesz? Dodatkowe korzyści z InCoinami

Wysyłając paczkę z prezentem, nie tylko sprawiasz radość drugiej osobie, ale i zyskujesz dla siebie. Na Twoje konto w aplikacji InPost wpadną InCoiny, które możesz później wymienić na różne nagrody – zniżki na kolejne wysyłki lub inne atrakcyjne oferty. To miły bonus za to, że paczka mikołajkowa nadana przez Paczkomat® dotrze na czas i wywoła szeroki uśmiech na twarzy odbiorcy.

Święta dla każdego – Paczkomat zmienia tradycję

Paczkomat to świetna opcja, która zmienia tradycyjne postrzeganie wysyłania paczek. W zależności od tego, gdzie mieszkasz – w dużym mieście jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy w mniejszych miejscowościach, nawet w niewielkich wsiach – prezent na Święta możesz nadać w dogodnym dla Ciebie czasie, korzystając z ponad 25 tysięcy maszyn Paczkomat w całej Polsce. Wyślij paczkę do 22.12 do godziny 13:00, a dotrze jeszcze przed Świętami!

Święta to czas dawania i nadawania radości – a Paczkomat® sprawia, że niezależnie od odległości możesz sprawić bliskim niezapomniane chwile.



