Grejpfruty są mało kalorycznymi cytrusami o gorzkim smaku. Sok z grejpfruta sprawia, że zachodzi wolniejszy proces rozkładu cukru w organizmie. Owoce te mają też działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne. Są zalecanym składnikiem diety cukrzycowej. Inne owoce dla cukrzyka to truskawki, arbuzy, melony, brzoskwinie i wiśnie.

W każdej chorobie należy wspomagać leczenie farmakologiczne zdrową dietą dopasowaną do walki z danym zaburzeniem. Szczególną wartość leczniczą mają cytrusy, które są bogate w niezbędne do życia składniki, takie jak witaminy A, B1, B2, C, PP, E, P oraz B6.

Grejpfrut – właściwości i zastosowanie

Grejpfruty to mało kaloryczne owoce pochodzące z Barbadosu. Wyglądem przypominają pomarańczę, jednak dzięki narynginie mają dużo bardziej gorzki smak. Owoc jest bogaty w witaminy z grupy B, witaminy C, karoteny i minerały, takie jak: potas, żelazo, magnez czy wapń. Zawarte w grejpfrucie flawonoidy mają działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne oraz przeciwbakteryjne. Badania wykazały, że wyciąg z tego owocu ma działanie antynowotworowe. Dzięki przyjmowaniu esencji grejpfruta udaje się zahamować rozwój guzów i zmniejszyć stopień ich złośliwości.

Grejpfruty a cukrzyca

Grejpfruty są niezbędnym składnikiem diety cukrzyków. Diabetycy powinni je jeść ze względu na niski indeks glikemiczny. Grejpfruty wydłużają proces przyswajania substancji odżywczych (w tym cukrów) przez organizm, przez co spowalniają proces wzrostu poziomu cukru we krwi. Powodują też uczucie sytości. Dobrym pomysłem jest więc jedzenie grejpfruta przed obfitym posiłkiem. Inne owoce dobre dla cukrzyka to:

arbuz,

truskawki,

awokado,

melon,

brzoskwinia,

wiśnie.

Łączenie grejpfrutów z lekami

Sok z grejpfruta zawiera furanokumaryny, które przyspieszają przenikanie niektórych leków do krwi powodując wzrost ich stężenia z czasie. Związki te można też znaleźć w gorzkich pomarańczach, limonkach i pomelo. W przypadku większości środków farmakologicznych wystarczy jedna szklanka soku, aby powstała reakcja farmakokinetyczna (zmiana stężenia leku w czasie), co może skutkować przedawkowaniem substancji. Szanse na powikłania rosną u osób po 45. roku życia. Substancje, których nie należy łączyć z grejpfrutem to:

