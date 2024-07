Choć na przestrzeni lat w "Dzień Dobry TVN" doszło do niemałych roszad, Bartek Jędrzejak jest jednym z tych prezenterów, który nie musi się martwić o swoją posadę. Cieszy się on zresztą ogromnym uznaniem w oczach widzów, dlatego nic dziwnego stara się pozostać z nimi w stałym kontakcie za pośrednictwem Instagrama. Tym razem zszokował wszystkich! Prezenter ogolił się na łyso i wyjawił przejmujący powód.

Bartek Jędrzejak ogolił włosy do zera

Już od kilku dobrych lat na łamach "Dzień Dobry TVN" możemy oglądać Bartka Jędrzejaka, który prowadzi pasmo pogodowe, ale i dostarcza widzom sporo ciekawostek z Polski. Ostatnio brakowało go jednak na ekranie, ale jak właśnie zapowiedział, wraca po wakacyjnej przerwie! Widzowie mogą mieć spory problem, żeby go rozpoznać, bowiem przeszedł drastyczną metamorfozę.

Bartek Jędrzejak

Za pośrednictwem Instagrama prezenter poinformował, że powraca do "DDTVN"... bez grama włosów na głowie! Jędrzejak zdecydował się zgolić je do zera, a miał do tego bardzo ważny powód. Jak wyjaśnił, zrobił to dla osób chorujących na raka.

Po wakacyjnej przerwie wracam do ''Dzień dobry TVN''. Mocno zmieniłem wizerunek, ale nie martwcie się. Wszystko jest ok. Zrobiłem to dla wszystkich, którzy stawiają czoła nowotworom. Przyjmują chemię i tracą włosy Kobiety, mężczyźni, dziewczynki i chłopcy. Mój tata też. Mówią, że w taki sposób choroba ostatecznie odziera ich z godności, a najgorsze, co można powiedzieć, to: ''spoko, włosy odrosną''

Bartek Jędrzejak zgolił się na łyso

Pogodynek pokazał nawet proces golenia włosów, w którym uczestniczyli pacjenci onkologii. Gest Jędrzejaka poruszył internautów do łez, a w komentarzach możemy przeczytać:

Piękny gest

Super. Piękny gest. Tylko nowy przymusowy image jest super, bardzo twarzowy

Pan Bartek jest wspaniałym człowiekiem. Uczmy się empatii od Pana Bartka

Brawo, jest Pan wielki

Bartek Jędrzejak zgolił się na łyso

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy prezenter udowodnił, że sprawy chorych niezwykle go przejmują. Mało kto wie, że jest on wolontariuszem "Drużyny szpiku", czyli fundacji zajmującej się szeroko rozumianym wsparciem osób chorych na raka.

