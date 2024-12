Ania, gdy tylko zobaczyła w telewizji wizytówkę Marcina, nie wahała się i wysłała do list. Również rolnik szybko oczarował się piękną kandydatką i postanowił zaprosić ją na swoje gospodarstwo. Ich decyzje sprawiły, że dziś tworzą szczęśliwą parę, a w planach mają ślub! Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z zakochanymi - co mieli nam do powiedzenia?

Ania i Marcin z "Rolnika" podzielili się swoim szczęściem przed naszą kamerą

Program prowadzony przez Martę Manowską, czyli uwielbiany "Rolnik szuka żony", już od lat przyciąga przed telewizory tłumy widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą losy bohaterów miłosnego show. W 11. edycji mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników - 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki: 23-letnią Wiktoria i 57-letnią Agatę.

Ostatecznie Marcinowi i Rafałowi udało się znaleźć "te jedyne" i obaj są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Marcin i Ania po finałowym odcinku nie muszą już niczego ukrywać i coraz śmielej publikują w sieci wspólne kadry. Zakochani w rozmowie z nami nie ukrywają, że nie ma co się wahać i zaapelowali do wszystkich, którzy myślą o tym, żeby zgłosić się do kolejnej edycji "Rolnika".

Nie warto czekać, trzeba brać długopisy w rękę i pisać, bo szczęście czeka gdzieś obok(...) nawet o tym nie wiemy, a mówię, że dużo osób jest takich niezdecydowanych i apelujemy do tych osób niezdecydowanych, żeby po prostu pisali, brali ołówki, długopisy w ręke - powiedział Marcin.

Rolnik dodał, że jest bardzo szczęśliwy u boku Ani i każdemu poleca udział w programie.

Ja jestem szczęśliwy i każdemu, kto się będzie mnie pytał, czy warto, powiem warto - oznajmił.

A co jeszcze powiedzieli przed naszą kamerą Marcin i Ania? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

