Antoni Królikowski jest jednym z najpopularniejszych Polskich aktorów i na swoim profilu na Instagramie zebrał pokaźne grono obserwujących. Od kilku miesięcy 35-latek usunął się w cień i unikał rozgłosu. Wygląda na to, że to się właśnie zmieniło bowiem Królikowski, po kilku miesiącach odezwał się do fanów w mediach społecznościowych.

Antoni Królikowski przerwał wymowne milczenie

Antoni Królikowski to najstarszy syn Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i już od dziecka grał na wielkim ekranie. Przygoda Antka z telewizją rozpoczęła się, gdy skończył cztery lata i wystąpił w dramacie telewizyjnym "20 lat później". Antoni na swoim koncie ma również role w serialach telewizyjnych takich jak m.in."39 i pół" czy "Czas honoru", a szersza publiczność poznała go gdy grał w filmach "Polityka", "Bad Boy" i "Pętla" w reżyserii Patryka Vegi. Jednak 35-latek oprócz osiągnięć zawodowych zasłynął głównie ze swojego życia miłosnego i problemów z prawem. Po wielu kontrowersjach aktor usunął się w cień i wymownie zamilkł, dlatego gdy wrzucił nowy post na Instagram, jego obserwatorzy przecierali oczy ze zdumienia.

@antek.krolikowski

Królikowski na swoim Instagramie zebrał prawie pół miliona obserwujących i od marca 2024 roku na próżno na jego profilu było szukać nowego posta. 35-latek postanowił się jednak odezwać do fanów, a wszystko przez wybory do Parlamentu Europejskiego!

Niech wygra Polska #eurowybory2024 - napisał Antoni Królikowski na Instagramie.

Obserwatorzy od razu zauważyli nową aktywność Antka w mediach społecznościowych i nie ukrywali zadowolenia z tego, że 35-latek powrócił na Instagram.

Miło widzieć Pana Antka. Serdecznie pozdrawiam z Hagi

Antek, mój ukochany przystojniak. buziaki - pisali zadowoleni z jego obecności fani.

Rok temu aktor został zatrzymany przez policję za jazdę samochodem po zażyciu THC. Antoni Królikowski na początku tego roku usłyszał wyrok- rok pozbawienia wolności i obowiązkowe wykonywanie prac społecznych. Otrzymał również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata. Mimo że Antoni Królikowski nie stawił się na rozprawie, działania mecenasa o złagodzenie wyroku dla aktora przyniosły skutek i sąd postanowił zmniejszyć powyższy wyrok do dwóch lat.

Spodziewaliście się, że Królikowski powróci tak szybko na Instagram?

