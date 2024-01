Przed Dodą bardzo pracowity styczeń - jak bowiem wiadomo, artystka zagra jeszcze trzy koncerty "Aquaria Tour". Ostatni z nich odbędzie się 27 stycznia w Gdańsku. I właśnie w związku z tym wydarzeniem piosenkarka postanowiła odezwać się do fanów. Fani, choć cieszą się na koncerty, to nie ukrywają, że ciężko będzie im się rozstać z trasą "Aquaria Tour" i koncertami Dody.

Doda o kończącej się trasie "Aquaria Tour"

Rok 2023 obfitował w wiele kolejnych sukcesów Dody. Własne reality show, w którym oglądaliśmy przygotowania do trasy "Aquaria Tour", a także hitowe koncerty, które odbiły się szerokim echem w mediach to tylko początek. Dziś już wiemy, że również rok 2024 będzie dla Dody wyjątkowy i bardzo pracowity. Artystka już od stycznia zaczyna z przytupem, bo pojawi się z "Aquaria Tour" w Łodzi, Krakowie i Gdańsku. To właśnie na Pomorzu będzie miało miejsce zakończenie ery "Aquarii". Artystka nawiązała do tego wydarzenia w swoim najnowszym wpisie na Instagramie.

Erę Aquarii pięknie zwieńczą 3 ostatnie koncerty. Cieszę się, że mogę zakończyć przygodę z trasami koncertowymi tak, jak marzyłam - na mega wypasie, w halach pełnych moich fanów i super ekipą na scenie, która spełnia moje marzenia estradowe. I wcale nie jest mi smutno, że nie będzie mi dane tego nigdy pobić. Ostatni koncert z trasy 27.01 w Gdańsku. Kto się wybiera? - napisała Doda

Fani Dody, choć szczęśliwi, że już niedługo będą mogli znów zobaczyć koncerty Dody, nie ukrywają, że będzie bardzo trudno im rozstać się z "Aquarią" i całą koncertową przygodą.

Widzimy się w Krakowie. Ale na myśl tego ,,końca'' moje fanowskie serducho pęka

Cała hala w Gdańsku będzie płakać

Będę tęsknić za Tobą i za Twoimi koncertami - piszą fani

Piotr Matusiewicz/East News

My również będziemy tęsknić, ale jednocześnie jesteśmy pewni, że Doda jeszcze wiele razy zaskoczy nas swoimi nowymi, fantastycznymi projektami, które wszyscy będziemy śledzić z zapartym tchem. A Wy, wybieracie się na ostatnie koncerty z trasy "Aquaria Tour"?