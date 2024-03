Justyna z "Rolnicy. Podlasie" opublikowała w mediach społecznościowych ważną prośbę do internautów. Rolniczka pisze wprost, że po raz kolejny to się wydarzyło i nie ukrywa, że jest załamana sytuacją. Uczestniczka "Rolników. Podlasie" ma ważny apel. Padły poruszające słowa.

Justyna z "Rolnicy. Podlasie" ma ważny apel

Justyna z "Rolnicy. Podlasie" ostatnio nie ukrywała powodów do radości i poinformowała, że zajęła 3. miejsce w ważnym konkursie, ale okazuje się, że teraz podzieliła się zupełnie innym wpisem. Uczestniczka hitowego programu stacji Focus TV ma ważny apel do internautów w związku z dramatycznym procederem, jaki odbywa się na wsiach. Chodzi o podrzucanie niechcianych szczeniaków. Justyna sama przygarnęła już psiaka, który został porzucony, a ostatnio znów się to wydarzyło!

Sezon na podrzucanie szczeniaków na wieś uważam za oficjalnie otwarty. Może to zbyt sarkastycznie powiedziane, ale nie ma roku, by nie było takich sytuacji w naszej okolicy. Śnieżka (ten większy na zdj) też znalazł się u nas z przypadku. Mały słodziak, jak widać czuje się już jak u siebie, choć jest bardzo wystraszony i mega smutny. napisała na Facebooku Justyna z 'Rolnika'

Rolniczka prosi, aby osoby, które nie chcą szczeniaków wybrały umieszczenie ogłoszenia i znalazły im nowy dom, zamiast porzucać. Błąkające się zwierzaki nie zawsze zostaną przygarnięte, a ich życie może być zagrożone.

Proszę nie porzucajcie małych szczeniaków. Nocami jest dość zimno, a tak mały piesek nie poradzi jeszcze sobie sam. Trzeba mieć na uwadze, że nie każdy zostanie przygarnięty na czas. Jeśli macie pieski dajcie ogłoszenie może znajdzie się ktoś, kto przygarnie. Proszę tylko nie porzucajcie ich ot tak licząc, że sobie poradzą, bo tak nie będzie. dodała rolniczka.

Popieracie apel Justyny z "Rolników. Podlasie"? Widzowie programu doskonale wiedzą, że rolniczka uwielbia zwierzęta i dba o to, aby miały jak najlepsze warunki.

