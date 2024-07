W Walentynki warto wybrać się na romantyczny wyjazd tylko we dwoje lub sprezentować ukochanej osobie niezapomnianą podróż. Do popularnych zimą, ciepłych kierunków należą Wyspy Kanaryjskie i niedaleka Madera, gdzie w lutym temperatury dochodzą do 20° Celsjusza. W Alpach we Francji i Włoszech można pojeździć razem na nartach bądź snowboardzie.

Reklama

Sposób spędzania wymarzonych Walentynek dopasowuje się do zainteresowań obojga partnerów. Miłośnicy sportów zimowych będą zachwyceni wizytą w kurorcie narciarskim, zaś spragnionych ciepłego słońca ucieszy wypoczynek na plaży.

Walentynkowy prezent - urlop na Wyspach Kanaryjskich

Wyspy Kanaryjskie, zwane Wyspami Szczęśliwymi, leżą u wybrzeży Afryki. W lutym panuje tam słoneczna pogoda, ilość deszczowych dni jest mała a temperatura osiąga około 20° Celsjusza. Zakochani mogą skorzystać z oferty walentynkowej, np. last minute i w bardzo przystępnej cenie opalać się na jednej z piaszczystych plaż, pływać w oceanie czy uprawiać sporty wodne. Najczęściej odwiedzane z Wysp Kanaryjskich to Gran Canaria, Teneryfa, Lanzarote czy Fuerteventura. Wypożyczalnie sprzętu do windsurfingu i kitesurfingu są całoroczne. Zimą Wyspy Kanaryjskie nie są zatłoczone i znacznie łatwiejszy jest dostęp do takich atrakcji, jak wycieczki i zwiedzanie:

ogrodu botanicznego Jardin Canario,

wulkanu Teide,

jednej z latarni morskich,

parku safari Palmitos,

parku narodowego Timanfaya,

wydm w Maspalomas,

jaskini Galdar,

„wąwozu strachu”,

lasu laurowego.

Zobacz także

Loty z Polski na Wyspy Kanaryjskie trwają około 5 godzin. Taki wyjazd jest więc polecany na co najmniej 7 dni, aby w pełni nacieszyć się słońcem. Dla osób, które mają mniej czasu na wyjazd, lepsze będzie walentynkowe last minut w miastach Europy, np. Rzymie, Barcelonie lub niedalekiej Pradze.

Madera zimą: pogoda i atrakcje

W połowie lutego warto wybrać się na Maderę, aby uciec od chłodów polskiej zimy. Kto nie zaplanował tego wcześniej, może skorzystać z wczasów last minute. Stolicą portugalskiego archipelagu Madera, położonego na Oceanie Atlantyckim, jest Funchal. Madera - wyspa wiecznej wiosny - ma klimat stepowy. W lutym panuje tam piękna pogoda, a temperatura osiąga od 15 do 20 stopni Celsjusza. Wyspę porasta roślinność podzwrotnikowa, a większa część jej powierzchni to rezerwat przyrody. W licznych ogrodach botanicznych znajdują się strumienie, wodospady oraz roślinność sprowadzana z innych kontynentów, ciekawie wkomponowane w górzysty teren. Wycieczka to świetny prezent walentynkowy i idealny sposób na spędzenie przynajmniej tygodnia z ukochaną osobą.

Wyjazd we dwoje do ośrodków narciarskich we włoskich Alpach

Zima w Alpach nie gwarantuje ciągłych opadów śniegu i stałych idealnych warunków do uprawiania sportów zimowych. Pomocne jest jednak sztuczne naśnieżanie części stoków i tras zjazdowych. Oto najczęściej odwiedzane przez turystów (również z Polski) ośrodki narciarskie we Włoszech, gdzie jest śnieg podczas Walentynek:

Livigno – dolina z miasteczkiem, stacją narciarską i strefą bezcłową,

Przełęcz Tonale – stacja lodowcowa z siedmiokilometrowymi trasami najwyższej jakości, czynnymi nawet podczas ciepłych miesięcy,

Kronplatz w południowym Tyrolu, dwujęzyczny (powszechnie używa się języków włoskiego oraz niemieckiego), z ponad 100 kilometrami tras narciarskich,

Dolina Aosty z wysokimi masywami górskimi, dobrze izolującymi zbocza przed napływem ciepłego powietrza, głównie dla narciarzy zaawansowanych,

Maso Corto położona w pobliżu lodowca i licznych trzytysięczników.

Walentynki – wyjazd na narty w Alpy francuskie

Walentynki spędzone we Francji to nie tylko codzienne poznawanie jednej z najlepszych na świecie kuchni i picie wspaniałego wina, ale również wysokiej jakości, dobrze utrzymane ośrodki narciarskie, m.in. w:

Les Deux Alpes,

Val Thorens,

Les Menuires,

La Rosiere,

Tignes,

Risoul.

Większość miejscowości położonych na lodowcu, oprócz możliwości uprawiania sportów zimowych, posiada także bogatą ofertę restauracji, barów, dyskotek, a także bazę noclegową o różnym standardzie. Często dostępne są nawet jazda konna, paralotniarstwo, mini golf, żeglarstwo, łucznictwo oraz wspinaczka.

Zobacz także:

Miasta Europy w Walentynki

Pomysł na Walentynki: ciekawe miejsca w Polsce

Romantyczny wyjazd w góry we dwoje - pomysł na Walentynki