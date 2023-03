Seriale romantyczne: 17 najlepszych produkcji na seans we dwoje

Zebrane produkcje otrzymały nagrody w ramach: Saturnów, IFTA, Satelity, BAFTA TV czy Złotych Szpul. Poniższe seriale romantyczne posiadają notę od 6 wzwyż według użytkowników Filmwebu.

Spis treści:

„Outlander” to pierwsza propozycja serialu romantycznego, która na Filmwebie posiada notę 8,0 na 10. Fabuła powstała na podstawie książek autorstwa Diany Gabaldon. Nie zabrakło w niej oczywiście romansu, przygody oraz odrobiny science-fiction.

Claire Randall w czasie II wojny światowej była brytyjską sanitariuszką. Kobieta pewnego dnia przenosi się w czasie do 1743 roku. Bohaterka zmuszona jest do poślubienia szkockiego buntownika Jamiego Frasera. Claire jest rozdarta między miłością, a lojalnością do dwóch mężczyzn, których poślubiła w różnych czasach. Kobieta musi dostosować swój nowoczesny sposób myślenia do XVIII-wiecznego świata, przy tym unikając zagrożeń ze strony brytyjskich żołnierzy. Dodatkowo bohaterce nie pomaga fakt, iż musi zmagać się z niestabilną polityką klanową oraz procesem czarownic.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Caitriona Balfe („Le Mans ’66”, „Belfast”) oraz Sam Heughan („Szpieg, który mnie rzucił”, „Bloodshot”).

Kolejną propozycją jest serial „Normalni ludzie”, zdobywca aż 8 nagród IFTA oraz jedną BAFTA TV. Produkcja na Filmwebie posiada 7,7 gwiazdki na 10.

O czym jest serial? Marianne Sheridan i Connell Waldron uczyli się razem w szkole średniej, a następnie spotkali się ponownie jako studenci Trinity College w Dublinie. Kobieta uważana jest za dziwaczkę, której mimo akademickich osiągnięć, życie komplikuje jej lekceważąca matka Denise oraz brat Alan. Mężczyzna to wysportowany, odnoszący sukcesy student, który mieszka wraz ze swoją mamą Lorraine. Jest popularny w szkole, lecz nie reaguje, gdy dziewczyna jest zastraszana przez rówieśników.

Po czasie tę parę zaczyna łączyć coś więcej, lecz oboje mają trudności z okazywaniem uczuć oraz błędnym odczytywaniem wzajemnych intencji.

Serial oparty jest na powieści Sally Rooney o tym samym tytule. W rolę głównych bohaterów wcielili się: Daisy Edgar-Jones („Gdzie śpiewają raki”, „Wojna światów”) oraz Paul Mescal („Córka”, „God’s Creatures”).

Następną propozycją serialu romantycznego jest „Doktor Hart”, który na Filmwebie posiada notę 7,5 na 10. Produkcja otrzymała 3 nominacje do nagród w ramach Teen Choice oraz People’s Choice.

Zoe Hart jest lekarką z Bostonu. W Nowym Jorku ukończyła szkołę medyczną, a teraz chce tak jak jej ojciec, zostać kardiochirurgiem. Kobiecie nie udaje się dostać na staż kardiochirurgiczny, więc postanawia przyjąć ofertę pracy od doktora Harleya Wilkesa. Zoe przeprowadza się do Blue Bell w Arizonie, gdzie dowiaduje się, że została spadkobierczynią połowy kliniki.

W główną rolę wcieliła się Rachel Bilson znana z produkcji „Jumper”, „Życie na fali” oraz „Do zaliczenia”.

Zobacz także: Seriale o miłości na Netflixie: 15 propozycji na romantyczny wieczór we dwoje

„Nowoczesna miłość” to propozycja, która zdobyła nagrodę w ramach Złotej Szpuli, a na Filmwebie otrzymała ocenę 7,4 na 10.

Jest to opowieść, która przedstawiona jest w wielu wydaniach i formach, od miłości seksualnej, po romantyczną, a nawet platoniczną. Bohaterami historii jest m.in. małżeństwo, które jest w przełomowym momencie swojego życia, niekonwencjonalna rodzina, a także single, którzy budzą w sobie utraconą miłość.

Następną propozycją serialu romantycznego jest indyjski tytuł „Little Things”, który posiada na Filmwebie notę 7,1 na 10.

Kavya i Dhruv są dwojgiem dwudziestoparolatków, którzy mieszkają wspólnie w Mumbaju. Głowę zaprząta im praca, media społecznościowe oraz dylematy w stylu skąd tym razem zamówić jedzenie i jak spędzić wieczór. Przy każdej okazji prowadzą dyskusje na temat nowoczesnych związków. Bohaterowie zgodnie z tytułem, będą doceniali w swej relacji małe rzeczy.

W główne role wcielili się: Dhruv Sehgal („Afsos”, „What the Folks”) oraz Mithila Palkar („Katti Batti”, „Poradnik łowczyni potworów”).

Kolejną propozycją jest produkcja „Love”, która nominowana została do nagrody Satelity za najlepszy serial komediowy lub musical. Na Filmwebie posiada ocenę 7,0 na 10.

Produkcja opowiada o parze mieszkającej w Kalifornii, która na co dzień mierzy się z problemami zakochanych. Gus jest typowym chłopakiem z sąsiedztwa pracującym przy produkcji filmów, natomiast Mickey jest wyzwoloną seksualnie kobietą, pracującej w rozgłośni radiowej. Para bardzo się kocha, jednakże pojawiającym się problemem zaczyna być ich wiek..

W główne role wcielili się: Gillian Jacobs („Dzień z życia blondynki”, „Przyjaciel do końca świata”) oraz Paul Rust („Kocham Cię, Beth Cooper”, „Bękarty wojny”).

„Miłość i anarchia” to szwedzka propozycja serialu romantycznego z notą na Filmwebie 7 na 10.

Sofie jest mężatką, posiada dwójkę dzieci i mieszka w Sztokholmie. Kobieta otrzymuje zlecenie, by zrestrukturyzować stare wydawnictwo Lund & Lagerstedt. W nowym miejscu pracy bohaterka poznaje młodego eksperta IT Maxa i zaczyna z nim flirtować. Para nawzajem rzuca sobie wyzwania, które odbiegają od akceptowalnych przez ogólnie przyjęte normy społeczne. Nieszkodliwa z początku gra zmienia się w niebezpieczne wyzwania, które będą niosły za sobą konsekwencje.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Ida Engvoll („Rodzina Plus”, „Mężczyzna imieniem Ove”) oraz Björn Mosten, którego powyższa produkcja jest jego pierwszą w karierze.

„Dash i Lily” to kolejna romantyczna produkcja, która na Filmwebie posiada notę 6,5 na 10. Fabuła opowieści oparta jest na amerykańskiej książce dla młodzieży „Księga wyzwań Dasha i Lily”, której autorami są Rachel Cohn oraz David Levithan.

Główni bohaterowie Dash i Lily mają po 17 lat. Oboje spędzają Boże Narodzenie oraz przedświąteczny czas samotnie. Nastolatkowe bardzo się od siebie różnią. Dash jest gburem nielubiącym świąt. Jego matka wyjechała na Hawaje, a ojciec ma kolejną nową dziewczynę. Lily natomiast jest wesoła, udziela się w wielu inicjatywach oraz akcjach charytatywnych. Niestety często uchodzi za dziwaczkę, przez jej charakter oraz styl ubierania. Dziewczyna pochodzi z azjatycko-amerykańskiej rodziny. Nastolatków łączy jednak ogromne zamiłowanie do książek. Bohaterka pragnie urozmaicić sobie ten przedświąteczny czas, więc postanawia zostawić w księgarni pewien notes, który znajduje Dash.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Midori Francis („Imprezowa dusza”, „Grzeczni chłopcy”) oraz Austin Abrams („Papierowe miasta”, „Euforia”).

Przedostatnim serialem w rankingu to „Słodkie magnolie”. Na Filmwebie ma ocenę 6,4 na 10.

Produkcja opowiada o trzech przyjaciółkach mających problemy osobiste i zawodowe. Maddie jest w trakcie rozwodu z mężem. Mężczyzna zdradzał ją z kobietą, z którą będzie miał teraz dziecko. Kobieta staje się samotną matką z trójką dzieci.

Helen to utalentowana prawniczka, która jako singielka pragnie mieć dziecko.

Trzecia z nich, Dana, jest właścicielką restauracji Sullivans oraz ma nastoletnią córkę. Trzy kobiety pomagają sobie w godzeniu pracy, życia rodzinnego oraz związków.

W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Joanna Garcia Swisher („Stażyści”), Brooke Elliott („Czego pragną kobiety”) oraz Heather Headley („Respekt – królowa soul”).

„Emily w Paryżu” to ostatnia propozycja serialu romantycznego, która otrzymała nagrodę Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów oraz Amerykańskiej Gildii Kostiumologów. Na Filmwebie posiada notę 6,2 na 10.

Emily Cooper jest absolwentką amerykańskiego college’u w Chicago. Kobieta dostaje propozycję przeprowadzenia się do Paryża, by na miejscu pracować we francuskiej firmie marketingowej. Jej zadaniem jest przedstawienie amerykańskiego punktu widzenia, a także pozycję firmy w mediach społecznościowych.

Co czeka nas oglądając ten serial? Na ekranie zderzą się dwie kultury, różne perspektywy patrzenie na świat, które prowadzić będą do licznych katastrof, z których Emily będzie próbowała znaleźć rozwiązanie. Kobieta będzie lawirowała między nowymi przyjaźniami, karierą oraz życiem uczuciowym.

W tytułową rolę wcieliła się Lily Collins znana z produkcji „Królewna Śnieżka”, „Love, Rosie” czy „Dary Anioła: Miasto kości”.

Dla fanów romantycznych historii, niespełnionych miłości czy szczęśliwych zakończeń, mamy do zaproponowania jeszcze poniższe tytuły: