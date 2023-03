Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski korzystają z zimowej pogody. Zabrali psa dziennikarza na spacer do lasu i świetnie bawili się w zaspach śniegu. Gwiazda "M jak miłość" pokazała kilka zdjęć w sieci. Zdecydowanie nie przeszkadza im mroźna aura: I tak wygląda szczęście 😊 - piszą zachwyceni fani. Pies Bono również wygląda na zadowolonego. Zobaczcie ich nowe rodzinne zdjęcia. Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski i pies w zaspach śniegu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podzielili się z internautami zdjęciami ze swojej rodzinnej niedzieli. Wraz ze słynnym już w mediach owczarkiem niemieckim wybrali się na spacer do lasu. Pies Bono przed laty mieszkał z dziennikarzem i jego byłą żoną Pauliną Smaszcz. To właśnie m. in. o nim mówiła Paulina Smaszcz podczas głośnej wizyty w domu Macieja Kurzajewskiego, po której sprawa trafiła na policję. Katarzyna Cichopek i jej ukochany starają się swoje prywatne konflikty zachować dla siebie, a w sieci dzielą się tylko radosnymi chwilami. Tak było i tym razem: Pozdrawiamy zimowo ❄️☃️🐕‍🦺 #zima #winter #winterwonderland #las #spacer #pies #bono #weekend #weekendvibes Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski doskonale bawią się w towarzystwie czworonoga i pozują do zdjęcia z ogromnymi uśmiechami. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Zobacz także: Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu! Miała ważny powód Katarzyna Cichopek ma serce do zwierząt i bardzo szybko wkupiła się łaski pieska Bono. Podczas rodzinnego...