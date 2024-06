Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke mają za sobą ślub cywilny, który wzięli kilka miesięcy temu w tajemnicy przed mediami. Teraz przyszedł czas na ślub kościelny oraz wesele, które odbyło się we Włoszech. Do sieci trafiło zdjęcie młodej pary już po ceremonii. Tylko spójrzcie na suknie panny młodej!

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke wzięli ślub kościelny

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke są już małżeństwem od kilku miesięcy. Para zdecydowała się na ślub cywilny, chwilę przed rozpoczęciem odcinków "Tańca z Gwiazdami". Nieoczekiwanie dodali zdjęcia ze ślubu i zapowiedzieli, że to dopiero początek świętowania. Hania kilkukrotnie wspominała, że czeka ich jeszcze ślub kościelny oraz wesele, które odbędzie się we Włoszech. Teraz plany stały się faktem, a tancerze powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w słoneczny poniedziałek we Włoszech. Hania Żudziewicz przed ślubem wspominała, że będzie mieć aż dwie kreacje. Na zdjęciu widzimy, że gwiazda zdecydowała się na sukienkę w stylu syrenki bez ramiączek zdobioną koronkami.

Hanna Żudziewicz zdecydowała się na eleganckie upięcie włosów i zamiast welonu ciągnęła się za nią długa apaszka. Natomiast jej ukochany postawił na klasyczny garnitur i czarną muchę. Co ciekawe, świadkową na weselu Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke była Izabela Skierska, którą widzowie mieli szansę poznać podczas tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Kobiety znają się już kilkanaście lat i jak widać łączy ich głęboka więź. Na ślubie tancerzy pojawiła się najbliższa rodzina oraz znajomi.

Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu i trzeba przyznać, że młoda para miała szczęście, bo pogoda im bardzo dopasowała.

Przypominamy, że tydzień temu Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke mieli poważny wypadek, w którym cudem uszli z życiem, natomiast ich samochód był całkowicie spalony. Ta sytuacja skomplikowała plany weselne, ponieważ tancerze mieli na swój ślub udać się właśnie tym środkiem transportu. Na szczęście mimo niedogodności i traumatycznych przeżyć Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke dolecieli na swój ślub samolotem, a cała ceremonia przebiegła pomyślnie.

A Wy, co myślicie o kreacji Hani Żudziewicz?

