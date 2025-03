Julia Fox, znana z odważnych wyborów modowych, ponownie przyciągnęła uwagę mediów podczas imprezy "Vanity Fair" zorganizowanej po tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów. Aktorka pojawiła się na wydarzeniu w przezroczystej sukni, która odsłaniała jej sylwetkę, co wywołało liczne komentarze i porównania do obecnej żony Kanye Westa, Bianki Censori. To nie jedyna znana postać, która pozwoliła sobie odsłonić tak dużo. O ile oscarowe kreacje w większości były eleganckie, to na afterparty gwiazdy pozwoliły sobie na wiele więcej i odsłoniły naprawdę dużo!

Julia Fox niczym Wenus na imprezie "Vanity Fair". Przebiła Biancę Censori?

Wybór tej odważnej kreacji przez Fox nie jest zaskoczeniem dla jej fanów, gdyż aktorka wielokrotnie udowadniała, że nie boi się eksperymentować z modą i przekraczać granic konwencji. Jej stylizacje często balansują na granicy kontrowersji.​ Podczas imprezy "Vanity Fair" Julia Fox zaprezentowała się w prześwitującej sukni, pod którą jej włosy zostały ułożone w fale, co dodało stylizacji dodatkowego charakteru. Jej pojawienie się w tak odważnej kreacji wywołało poruszenie wśród zgromadzonych gości oraz w mediach społecznościowych, gdzie internauci żywo komentowali jej wygląd.

Gwiazdy w odważnych stylizacjach na imprezie Vanity Fair Oscar Party

​Gala Oscarów 2025 to nie tylko święto kina, ale także wielki pokaz mody, zwłaszcza podczas odbywających się po ceremonii imprez, takich jak słynne przyjęcie "Vanity Fair". Tegoroczna edycja obfitowała w odważne kreacje, w których gwiazdy chętnie eksponowały swoje atuty. Impreza "Vanity Fair" po rozdaniu Oscarów 2025 pokazała, że gwiazdy nie boją się eksperymentować z modą, wybierając odważne i zmysłowe kreacje. Prześwity, głębokie dekolty i odkryte nogi dominowały na czerwonym dywanie, a każda z gwiazd starała się wyróżnić i podkreślić swój unikalny styl.

