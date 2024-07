Kitesurfing polega na jeździe na falach morskich przy jednoczesnym unoszeniu się nad wodą za pomocą latawca. Kitesurfing buduje kondycję fizyczną i pomaga panować nad stresem.

Kitesurfing to młody sport, który dostarcza wielu wrażeń. Jest szczególnie polecany osobom, które szukają adrenaliny, nie boją się wyzwań i chcą wzmocnić mięśnie całego organizmu. Aktywność ta powinna być uprawiana przez osoby zdrowe i umiejące świetnie pływać. Uprawianie kitesurfingu wiąże się z wysokimi kosztami, a to za sprawą drogiego sprzętu oraz specjalistycznych szkoleń.

Co to jest kitesurfing i na czym polega?

Kitesurfing jest odmianą surfingu, czyli ślizgu po wodzie na desce, z tym, że w kitesurfingu mocą napędową jest wiatr. W kitesurfingu do stóp przyczepia się specjalną deskę i buty, natomiast do tułowia mocuje się trapez (uprząż) i bar czyli uchwyt z linkami trzymającymi wyprofilowany latawiec. Dzięki siłom fal oraz powietrza kitesurfer może wzbijać się w powietrze.

Zarówno latawiec, jak i deska muszą być dostosowane do wzrostu i wagi kitesurfera. Istotne są również warunki pogodowe. Jeśli jest mniejszy wiatr, możemy użyć większego latawca. Dzięki temu szybciej i wyżej wzbijemy się nad powierzchnię wody. Przy większych wiatrach skorzystajmy z mniejszego sprzętu.

Kitesurfing jest często mylony z windsurfingiem. Ten drugi rodzaj surfingu polega na używaniu żagla zamiast latawca.

Jakie są zalety i wady kitesufingu?

Kitesurferzy do głównych zalet tego sportu zaliczają:

poprawienie kondycji fizycznej – musimy stale utrzymywać równowagę oraz sprzęt,

wzmocnienie organizmu – podczas surfowania pracują mięśnie całego organizmu,

nauka wytrzymałości i samodyscypliny – mierzymy się z żywiołami i możemy liczyć jedynie na siebie,

odreagowanie stresu – uprawianie kitesurfingu mocno angażuje, dzięki czemu zapominamy o codziennym stresie, a sam dostarcza sporej dawki adrenaliny

niezapomniane wrażenia – przez prawie cały trening czujemy adrenalinę i satysfakcję.

Oprócz licznych zalet warto pamiętać, że kitesurfing ma też wady. Po pierwsze jest to sport ekstremalny, niezwykle wymagający. Do jego uprawiania jest niezbędna bardzo dobra kondycja fizyczna. Ponadto kitesurferzy są narażeni na liczne kontuzje, np. urazy kończyn, kręgosłupa, narządów wewnętrznych czy głowy. Zdarza się też, że podczas uprawiania sportu latawiec unosi kitesurfera nad ląd, drzewa i inne niebezpieczne przeszkody.

Nauka kitesurfingu – podstawy

Żeby nauczyć się podstaw kitesurfingu należy na początku poznać zagadnienia teoretyczne, po czym dopiero można przejść do praktyki. Niezbędna będzie wiedza na temat prawidłowej postawy ciała, zasad bezpieczeństwa oraz sprzętu, czyli rodzajów desek i latawców. Podstawowy kurs kitesurfingu trwa ok. dwóch tygodni i najczęściej odbywa się w miesiącach letnich nad morzem. Szkolenie możemy odbyć indywidualnie bądź grupowo. Ta pierwsza opcja jest dużo droższa, ale bezpieczniejsza, bo instruktor poświęca uwagę tylko jednej osobie. Ceny kursów kitesurfingowych wahają się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Poza tym możemy wyjechać na specjalny obóz szkoleniowy zlokalizowany w Polsce bądź za granicą (np. w Egipcie). Instruktorzy nie tylko pokażą, jak trenować kitesurfing, ale również pomogą dobrać odpowiedni sprzęt. W Polsce najdogodniejszą lokalizacją do nauki i uprawiania tego sportu jest Mierzeja Helska.

Sprzęt do kitesurfingu

Nowy sprzęt do kitesurfingu to koszt ponad 5 tys. zł. To dużo, szczególnie jeśli zamierzamy surfować tylko kilka razy w roku. Dlatego lepiej bazować na wypożyczonym sprzęcie. Za taką usługę zapłacimy kilkaset złotych (obejmuje ona wypożyczenie deski, latawca i innych elementów wyposażenia na czas trwania kursu).