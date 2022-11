Podczas sobotniej konferencji Mateusz Morawiecki ogłosił nowe restrykcje rządu w walce z pandemią koronawirusa. O ile są dobre informacje w sprawie działalności branży handlowej, to zbliżające się święta Bożego Narodzenia z pewnością nie będą tak radosne, jak te w zeszłym roku . Z najnowszych regulacji obostrzeń rządu wynika, że Wigilii oraz następującego po niej święta Bożego Narodzenia nie będziemy mogli spędzić z rodziną w gronie większym niż pięć osób! Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Nie odwiedzimy rodziny w Boże Narodzenie! Premier przedstawił nowe ograniczenia Boże Narodzenie bez rodziny? Święta w "etapie odpowiedzialności" rządu Święta Bożego Narodzenia podczas pandemii koronawirusa będziemy musieli spędzać w małym rodzinnym gronie. Jeszcze podczas sobotniej konferencji, Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków o ograniczenie przemieszczania się podczas świąt oraz spędzenie ich w małym gronie, jedynie z domownikami. Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia, chcę zaapelować, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się, bo to od nas będzie zależało jak to będzie wyglądało potem. Podczas konferencji premier zapowiedział również wprowadzenie tzw. "etapu odpowiedzialności", który zawiera rozporządzenia odnośnie ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z pandemią koronawirusa. Według informacji zamieszczonej na stronie rządu, "etap odpowiedzialności" będzie obowiązywał od 28 listopada aż do 27 grudnia, co oznacza, że obejmie także okres świąt Bożego Narodzenia. Mało optymistyczne są obostrzenia dotyczące zgromadzeń oraz spotkań w okresie "etapu odpowiedzialności". W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5...