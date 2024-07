W Walentynki można udać na romantyczny wyjazd we dwoje do Barcelony i odwiedzić takie atrakcje, jak Katedra La Sagrada Familia, Park Guell, Casa Milo, Casa Batlo, La Rambla. Praga oferuje wzgórze zakochanych Petrin, Zamek Praski, rejs po Wełtawie, wzgórze Strahov. W Rzymie nie można pominąć Koloseum, Panteonu, Forum Romanum, Fontanny di Trevi.

Za najbardziej romantyczne miasto na świecie uchodzi Paryż, pokazywany w licznych komediach romantycznych. W okolicach dnia Świętego Walentego może on być jednak zbyt zatłoczony przez tłumy zakochanych, którzy zwiedzają, świętują zaręczyny albo rocznice ślubu.

Walentynkowa wycieczka do Barcelony: atrakcje – La Rambla, Katedra La Sagrada Familia, Park Guell

Stolica Katalonii, Barcelona, pełna jest uroczych zaułków, wąskich uliczek i soczyście zielonych parków miejskich, co jest szczególnie widoczne zwłaszcza w starszych dzielnicach. Piękno tego tętniącego życiem miasta najlepiej odkrywać w trakcie pieszych wędrówek. Zwiedzanie warto zacząć od La Rambla – głównej promenady, która powstała w dawnym korycie rzeki. Można nią dotrzeć do nabrzeża, skąd rozciąga się wspaniały widok na Morze Balearskie, wyjątkowo malownicze o zachodzie słońca. Obok takich plaż, jak Barceloneta lub Nova Mar Bella, znajduje się również malowniczo umiejscowiony port. Nie można ominąć takich atrakcji, jak budowle Gaudiego: symbol Barcelony - Katedra La Sagrada Familia, kamienice Casa Batlo i Casa Milà (La Pedrera) a także Park Guell. Spacerowicze powinni także udać się w okolicę Pierścienia Olimpijskiego (o zmroku zapalane są światła), skąd rozciąga się widok na całą Barcelonę. Warto zobaczyć pokaz Magicznej Fontanny (spektakl świetlny z muzyką), wesołe miasteczko, do którego dojeżdża się kolejką lub słynnym niebieskim tramwajem oraz zrelaksować się w Łaźniach Arabskich. Na romantyczną kolację we dwoje polecane są przytulne knajpki z dyskretnym oświetleniem, dużym wyborem win i kuchnią hiszpańską, np. w dzielnicy Born.

Praga - atrakcje: wzgórze zakochanych, Wenecja, schody na Zamek Praski, dzielnica żydowska

Romantyczna aura czeskiej Pragi w połączeniu z jej oddaleniem od Warszawy o jedynie 518 kilometrów przyciąga licznych turystów z Polski. Podczas walentynkowej wycieczki należy odwiedzić m.in.:

wzgórze zakochanych Petrin, z ogrodami, ścieżkami, Labiryntem Luster w jednym z zamków oraz miniaturą Wieży Eiffla,

wzgórze Strahov, z klasztorem i najpiękniejsza panoramą miasta,

praską Wenecję i udać się na rejs po Wełtawie (łodzią z ogrzewaniem), w trakcie którego mija się Praski Mostek Zakochanych z kłódkami z inicjałami kochanków,

wyszehradzkie wzgórze zamkowe z romantycznymi alejkami – z miejscem tym związane jest wiele legend,

nowe schody na Zamek Praski przy ulicy Thunovskiej, skąd rozciąga się widok na Pragę,

magiczną dzielnicę żydowską.

Rzym dla zakochanych – Ogrody Borghese, rejs Tybrem, Usta Prawdy, Campo de’ Fiori

Niezapomniana atmosfera stolicy Włoch skłania do romantycznych uniesień. Będąc w Rzymie, zwanym Wiecznym Miastem, nie można pominąć najważniejszych atrakcji turystycznych, takich jak Koloseum, Panteon, Forum Romanum. Aby uciec od zatłoczonych miejsc, tak ważnych dla historii miasta, można wyciszyć się w urokliwych Ogrodach Borghese z galerią sztuki lub udać się na rejs po Tybrze. Warto na własne oczy zobaczyć Fontannę di Trevi (wrzucenie do wody monety gwarantuje powrót do Rzymu w przyszłości) oraz Usta Prawdy (na Via della Greca 4), legendarny wykrywacz kłamstw z marmuru. Warto też poczuć klimat targu na Placu Campo de’ Fiori pełnego pięknych kwiatów, owoców i smakołyków (targ czynny codziennie od rana do południa).