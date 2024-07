W trakcie Walentynek w Krakowie można zawiesić kłódkę na moście zakochanych, pospacerować nad Wisłą i po Kazimierzu oraz zaszyć się w knajpce z artystycznym klimatem. We Wrocławiu można udać się na wizytę do unikalnego na skalę światową afrykarium z niespotykanymi gatunkami fauny i flory, a także wybrać się na spacer po muzeach i parkach miejskich.

Spędzanie Walentynek w dużym mieście powiązane jest z licznymi możliwościami wspólnych wyjść o każdej porze dnia. W naprawdę zimny dzień należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum i postawić na zwiedzanie muzeów, wizyty w kinie i teatrze oraz pobyty w pijalniach czekolady i knajpkach.

Walentynki w Krakowie – czekolada pitna, antykwariat, most zakochanych i kolacja

Dobrze zaplanowana walentynkowa randka w jednym z najpiękniejszych polskich miast na długo zapadnie w pamięć każdej parze zakochanych. W trakcie jednego z romantycznych spacerów po Krakowie warto wybrać się na:

kubek rozgrzewającej czekolady belgijskiej lub z chilli oraz słodki deser w jednej ze znanych pijalni lub manufaktur czekolady,

filiżankę ulubionego napoju w herbaciarni lub kawiarence z pięknym widokiem na krakowski Rynek,

bulwar nad Wisłą,

Kopiec Krakusa na Podgórzu oraz Kościuszki z widokiem na panoramę miasta,

żydowski Kazimierz do galerii bądź antykwariatu, a następnie na kolację do jednej z tamtejszych przytulnych knajpek,

zwiedzanie oraz kolację do usytuowanego na wzgórzu Zamku w stylu austriackim w Przegorzałach z panoramą na Tatry (kuchnia europejska oraz kurdyjska); na tym samym wzniesieniu znajduje się także willa nawiązująca stylem do średniowiecznej baszty oraz budynek służący kiedyś jako luksusowy hotel dla pilotów Luftwaffe, a potem jako szpital,

most zakochanych i zawiesić kłódkę, symbol miłości, na Kładce Bernatka.

Romantyczny wyjazd we dwoje na Walentynki do Wrocławia

We Wrocławiu warto wybrać się do jedynego w Polsce afrykarium, gdzie w unikalny sposób zaprezentowano ekosystemy środowiska wodnego Afryki. W kompleksie podziwia się zbiorniki z rafą koralową, obok której pływa 60 gatunków ryb z Morza Czerwonego, a także przezroczysty tunel o długości 18 metrów z rekinami, płaszczkami, żółwiami. Tylko we Wrocławiu jest szansa zobaczenia w jednym miejscu hipopotamów nilowych, mrówników, golców, antylop dikdiki, ryb endemicznych z jezior Wielkich Rowów Afrykańskich, pingwinów przylądkowych, kotików afrykańskich, meduz, muren, krokodyli czy manatów.

Podczas walentynkowego pobytu we Wrocławiu należy udać się na most miłości na Ostrowie Tumskim i przejść do Ogrodu Japońskiego. Do spacerów zachęcają park miejski Szczytnickiego, piękny również zimą, tereny wyścigowe na Partynicach i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Miasto można podziwiać we dwoje z licznych wzgórz i bulwarów nad Odrą. Oprócz romantycznego spaceru po Rynku obowiązkowo należy zwiedzić Muzea Narodowe i Architektury, Centrum Poznawcze oraz Ossolineum. Ciekawostką jest, że w kinie Warszawa istnieje nawet specjalny rząd foteli specjalnie dla zakochanych - bez poręczy pomiędzy podwójnymi siedzeniami.