Garnki żeliwne równomiernie rozprowadzają ciepło a potrawy w nich szykowane pozostają soczyste i miękkie. Do gotowania, pieczenia lub smażenia w nich nie trzeba używać dużej ilości tłuszczu. Garnki warto konserwować raz na miesiąc, podgrzewając w temperaturze około 170-200 stopni i smarując tłuszczem.

W garnkach żeliwnych nie powinno się przechowywać potraw. Może się w nich bowiem pojawić metaliczny posmak. Zdarza się też, że naczynia szybciej rdzewieją.

Zalety naczyń żeliwnych

Garnki żeliwne to bardzo trwałe naczynia. Mają też wiele innych zalet:

emalia, którą pokryte są niektóre modele, zapobiega przywieraniu potraw; sprawia też, że garnki nie rdzewieją;

do przygotowania potraw w naczyniach żeliwnych nie trzeba używać tłuszczu (czasem potrzebna jest minimalna jego ilość), dzięki czemu posiłki są zdrowsze;

w garnkach z żeliwa można dusić, smażyć, piec i gotować;

są idealne do przyrządzania dań, które należy długo i powoli dusić lub gotować;

żeliwo równomiernie rozprowadza ciepło , co sprawia, że potrawy mają więcej walorów smakowych;

, co sprawia, że potrawy mają więcej walorów smakowych; naczynie doskonale nagrzewa się nawet na niewielkim ogniu – pozwala to oszczędzić zużycie energii;

nagrzany garnek pozostaje ciepły przez długi czas, dzięki czemu dania nie trzeba ponownie podgrzewać, np. aby dołożyć kolejną porcję bądź podać potrawę spóźnionemu gościowi.

Naczynia żeliwne – przygotowanie przed pierwszym użyciem?

Po zakupie naczynia żeliwnego należy go przygotować do użytku, aby służyło jak najdłużej. Pierwszy krok to umycie garnka wodą i gąbką. Nie wolno używać do tego detergentów. Po oczyszczeniu, trzeba naczynie dokładnie wysuszyć. Następnie impregnuje się je nacierając jadalnym tłuszczem, np. olejem lub masłem.

Czyszczenie garnków żeliwnych

Czyszczenie garnków z żeliwa powinno odbywać się w taki sam sposób, jak zaraz po jego kupnie – za pomocą wody i gąbki. Ważne, aby nie namaczać naczyń żeliwnych. Grozi to bowiem zardzewieniem ich powierzchni (jeśli nie są pokryte emalią). Mocne zabrudzenia można usunąć, używając sody oczyszczonej. Niewielką ilość substancji trzeba nanieść na mokrą gąbkę i dokładnie wyszorować nią naczynie, po czym spłukać sodę. Jest też inny sposób, by pozbyć się silnych zanieczyszczeń. Należy zalać garnek wodą i zagotować ją. W tym czasie zabrudzenia powinny same oddzielić się od powierzchni naczynia. Po zagotowaniu nie należy wlewać do garnka zimnej wody, aby nie popękał. Po umyciu garnek trzeba wysuszyć i podgrzać na palniku, by pozostałości wody odparowały. Następnie należy pozostawić naczynie do ostygnięcia i posmarować jadalnym tłuszczem.

Jak konserwować naczynia żeliwne?

Konserwacja garnków żeliwnych przy pomocy tłuszczu nie jest potrzebna po każdym myciu naczynia. Warto to robić raz na miesiąc. Natomiast zbytnie odtłuszczenie i wysuszenie ścianek naczynia może powodować przywieranie potraw (w przypadku garnków innych niż emaliowane), rdzewienie lub pojawienie się przebarwień. Aby tego uniknąć (zwłaszcza przebarwień) należy wlać do środka garnka tłuszcz zwierzęcy bądź olej i podgrzać, np. w piekarniku w temperaturze 170-200 stopni Celsjusza. Tłuszcz powinien całkowicie wchłonąć w naczynie. Następnie garnek należy zostawić do ostudzenia i wytrzeć z nadmiaru tłuszczu.