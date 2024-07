Pierwsza pomoc w przypadku przytrzaśnięcia palca polega na jego schłodzeniu. Zwykle po pewnym czasie może schodzi paznokieć. Czasem pod paznokciem tworzy się siny krwiak, co wymaga przeważnie wizyty u lekarza.

Za przytrzaśnięty paznokieć można uzyskać odszkodowanie z opłaconego ubezpieczenia NNW.

Przytrzaśnięty palec u dorosłego – jak leczyć?

Mocno stłuczony palec sinieje i boli, co jest naturalnym skutkiem uszkodzenia tkanek. Można złagodzić te dolegliwości. Aby pod przytrzaśniętym paznokciem nie zrobił się krwiak, trzeba jak najszybciej schłodzić palec. Najlepiej sprawdzi się bieżąca zimna woda.

Zimne okłady i lód na przytrzaśnięty palec

Warto też po urazie robić zimne okłady. Na rynku dostępne są wygodne okłady żelowe cold/hot pack, chłodzone w zamrażarce. Dzięki nim nie ma konieczności trzymania palca w lodzie. Jeśli jednak dostępny jest tylko lód w kostkach lub inna mrożonka, nie wolno przykładać ich bezpośrednio do skóry. Bardzo niska temperatura w bezpośrednim kontakcie ze skórą może spowodować odmrożenia, a w przypadku mrożonek – zakażenie.

Kiedy trzeba spuścić krew z palca?

Jeśli przytrzaśnięty palec podczas wypadku został rozcięty i wypłynęła z niego krew, to ryzyko wystąpienia komplikacji maleje. Ale gdy pod przytrzaśniętym paznokciem tworzy się krwiak, być może trzeba będzie spuścić zalegającą krew i inne płyny, by nie wytworzył się stan zapalny. Można to zrobić w domu, ale lepiej zgłosić się do lekarza.

Czasami palec może być złamany - co wtedy?

Palec przytrzaśnięty drzwiami od samochodu może być nawet złamany, dlatego jeśli ból narasta i nie można poruszać uszkodzonym palcem, konieczna jest wizyta w gabinecie lekarskim lub na pogotowiu. Złamany palec trzeba usztywnić gipsem.

Odszkodowanie za przytrzaśnięty palec

Odszkodowanie za przytrzaśnięty palec można uzyskać, jeśli uraz pozostawił trwały uszczerbek na zdrowiu. Świadczenie wypłacane jest przez ubezpieczyciela, jeśli została zawarta umowa o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub poszkodowanego obejmuje ubezpieczenie grupowe. Wysokość odszkodowania zależy m.in. od stopnia uszkodzenia i od tego, który palec został przytrzaśnięty.

Jak przebić przytrzaśnięty palec?

Co zrobić, by przebijanie przytrzaśniętego palca było bezpieczne? Przede wszystkim zachować higienę. Igła powinna być jałowa, a paznokieć odkażony spirytusem. Dziurę w paznokciu wierci się delikatnie obracając igłę. Otwór nie powinien być zbyt głęboki. Powinien jedynie umożliwić wypuszczenie krwi, która tworzy w uszkodzonym miejscu niemałe ciśnienie, co powoduje ból.

Lepiej jednak, by zabieg wykonał lekarz na ostrym dyżurze lub w gabinecie zabiegowym w przychodni. Sprawa jest o wiele prostsza, gdy krótko po przytrzaśnięciu paznokieć schodzi – nie tworzą się wówczas krwiaki, ból szybciej mija, a paznokieć odrasta w ciągu 2 lub 3 miesięcy.

Przytrzaśnięty palec u dziecka

Przytrzaśnięcie drzwiami palca u dziecka to częsty uraz. Pierwsza pomoc w takim wypadku polega na schłodzeniu palca i uspokojeniu malucha. Jeśli palec dziecka zostało mocno uszkodzony i zmienił kształt lub kolor, konieczna jest konsultacja u lekarza ortopedy lub chirurga i prześwietlenie rentgenowskie. Nie powinno się samodzielnie spuszczać krwi z dziecięcego palca.