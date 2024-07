Dominika Ostałowska znów się odchudza. Gwiazda serialu "M jak miłość" już od dłuższego czasu walczy o utratę zbędnych kilogramów. Jeszcze niedawno stosowała popularną dietę kapuścianą, na której schudła 8 kilogramów. Jednak monotonna dieta kapuściana, szybko się przejadła aktorce, więc przyszła pora na zmianę. Dominika Ostałowska zdecydowała się na hitową wśród gwiazd dietę pudełkową, która okazała się skuteczna.

Dominika Ostałowska jest na diecie pudełkowej

Pierwsze efekty już są. Czuję się lżejsza i mam więcej energii do życia i do pracy, poprawił mi się wygląd skóry oraz metabolizm. Koledzy z teatru zauważyli, że zaczęłam tracić kilogramy. Z dnia na dzień jest coraz lepiej - zdradziła Dominika Ostałowska w rozmowie z "Super Expressem".

Na czym poleca dieta pudełkowa? Osoba odchudzająca się otrzymuje od firmy cateringowej kilka posiłków każdego dnia, które dostarczane są jej z samego rana. Posiłki można spakować w pudełka i zabrać ze sobą do pracy czy szkoły, stąd nazwa diety. Jadłospis na każdy dzień jest starannie przygotowywany przez dietetyków i dostosowywany indywidualnie do potrzeb, oczekiwanych efektów oraz stylu życia. Gwiazdy pokochały ten trend i chętnie dbają o swoje figury właśnie w ten sposób. Czy Dominice Ostałowskiej uda się zrzucić zbędne kilogramy i powrócić do dawnej figury? Będziemy trzymać za to kciuki!

Dominika Ostałowska zrezygnowała z diety kapuścianej. Teraz stosuje dietę pudełkową.

Trzymamy kciuki za satysfakcjonujące efekty odchudzania!

