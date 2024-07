"Kryzys wieku średniego czy już starczego?" - pytają internauci pod najnowszym filmem, który wylądował na instagramowym profilu Natalii Siwiec. Ci sugerują jednocześnie, że celebrytka pomyliła portale. Świąteczny post wzbudził niesmak i lawinę hejtu. Czy gwiazda faktycznie przegięła? Koniecznie sami zobaczcie, o co tyle szumu!

Natalia Siwiec w obliczu krytyki

Natalia Siwiec to jedna z bardziej kontrowersyjnych gwiazd w rodzimym show-biznesie. Ta zawsze mówi to, co myśli i słynie ze swoich oryginalnych teorii. Celebrytka uwielbia także szokować. Ostatnio fani zastanawiali się, czy Natalia Siwiec jest w ciąży. Wszystko przez jej obszerne ubranie, jakie zaprezentowała na jednym z filmików. Modelka jednak szybko rozwiała wszelkie wątpliwości fanów. Wiadomo więc, że 5-letnia Mia jeszcze nie będzie miała rodzeństwa. Jej mama natomiast wciąż nie przestaje szokować. Ostatnio Natalia Siwiec zaskoczyła internautów, pozuje w skąpym stroju z licznymi przeźroczystościami. Tym razem z kolei celebrytka mieszkająca na co dzień w Tulum, zaskoczyła nagraniem, jakie wylądowało na jej Instagramie. To nie przypomina świątecznego, typowego kadru.

Na nagraniu Natalia Siwiec nie szczędzi czułych gestów swojemu ukochanemu, Mariuszowi Raduszewskiemu, który przebrany jest za Batmana. Fani jednak uznali, że taki post jest co najmniej niestosowny i nie zostawili na modelce suchej nitki:

- Może sobie do sypialni to zostaw? Wszystko trzeba już pokazać? - Niesmaczne... I to bardzo - Obrzydliwe ???? - Już myślałam, że etap reżyserowanego niezapomnianego ???? reality show pani Natalia ma za sobą? - Myślę, że platformy pomylili. - Kryzys wieku średniego czy już starczego? - dopytują wyraźnie zniesmaczeni i poirytowni fani - rozpisywali się pod filmikiem.

Byli też tacy, którzy stanęli w obronie kontrowersyjnej celebrytki:

- A przepraszam całowanie i uwodzicielskie spojrzenie jest do sypialni ? ???? Pokazuje ich miłość i bliskość. Nie ma w tym nic złego. A zadrość proszę sobie zostawić w swoim żarliwym towarzystwie … - Taki mały cmok a tyle oburzenia ????

Modelka nie odniosła się do burzy, jaka rozpętała się pod postem, jednak na jej profilu nie zabrakło także klasycznego, świątecznego zdjęcia w gronie najbliższych. Tym razem celebrytka święta spędza w Nowy Jorku i jednocześnie nie ukrywa, że jest zachwycona klimatem, jaki tam panuje w tym okresie.