Pamięć dzieli się na trzy rodzaje: krótkotrwałą, ultrakrótkotrwałą i długotrwałą. Ta ostatnia ma trzy odmiany: proceduralną (odpowiadającą za wyuczone czynności, np. prowadzenie samochodu, pisanie na komputerze), semantyczną (kodującą wyrazy i odpowiedzialną za kojarzenie faktów) oraz epizodyczną (rejestruje wydarzenia z przeszłości, w których braliśmy udział). Pamięć długotrwałą należy ćwiczyć niezależnie od wieku.

Rozmowa z bliskimi sposobem na trening pamięci długotrwałej

Podczas rozmowy wspomina się różne wydarzenia oraz weryfikuje informacje. Brak kontaktów towarzyskich sprzyja pogorszeniu się pamięci długotrwałej.

Pamięć długotrwałą poprawia nauka nowych wyrazów

Zapisz się na kurs języka obcego, albo poucz się nowych słówek w języku, który już znasz. Nowe bodźce poprawiają pamięć długotrwałą.

Zdolności manualne a pamięć długotrwała

Pamięć długotrwałą znacznie poprawią czynności manualne: szycie, szydełkowanie, rysowanie, malowanie, wycinanie, wyklejanie, rzeźbienie, ugniatanie. Warto ćwiczyć rysowanie obiema rękami (w ten sposób uaktywnimy obie półkule, dzięki czemu zapamiętywanie będzie przebiegało szybciej i sprawniej).

Wyrzuć karteczki do kosza – to wróg pamięci długotrwałej

Zamiast wszystko skrzętnie zapisywać, np. listę zakupów, warto zacząć zapamiętywać, co jest potrzebne. Na początku może to być trudne, ale zamiast złościć się, po prostu trzeba iść jeszcze raz do sklepu. Po miesiącu można zauważyć znaczną poprawę pamięci długotrwałej.

Sen wpływa na pamięć długotrwałą

Przyjmuje się, że człowiek powinien spać około 8 godzin na dobę. Bardzo ważna jest jakość snu – oglądanie telewizji przed zaśnięciem warto zamienić na słuchanie muzyki relaksacyjnej. Osoby, które uprawiają sport (zwłaszcza, jeśli jest to aktywność na świeżym powietrzu), śpią głębiej, dzięki czemu budzą się bardziej wypoczęte.