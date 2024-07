Nadchodzące lato to dobry czas na porządki w ogrodach czy na tarasach. Wie o tym doskonale Małgorzata Rozenek, która pochwaliła się na Instagramie nowymi roślinami, które zagościły przed wakacjami w jej ogrodzie. Zobaczcie, jak będzie wyglądała zielona oaza Małgorzaty Rozenek!

Niespełna rok temu Małgorzata Rozenek przeprowadziła się do nowej willi, w której prezenterka i jej rodzina mogą cieszyć się nie tylko przestronnymi i eleganckimi wnętrzami, ale także dużym ogrodem, który jest miejscem relaksu czy spotkań z bliskimi. Gdy gwiazda pierwszy raz pokazała swój nowy ogród, w internecie pojawiały się informacje na temat wysokiej kwoty jego aranżacji.

Teraz jednak Małgorzata Rozenek postanowiła zaszaleć i nieco zmienić aranżację ogrodu - kupiła mnóstwo nowych roślin od jednego z warszawskich dostawców. Na Instagramie podzieliła się spektakularnymi efektami zmiany w ogrodzie, a rośliny, które wybrała, naprawdę robią wrażenie. Oprócz roślin doniczkowych, Małgorzata Rozenek zdecydowała się między innymi na ozdobne, zielone wieńce, a także egzotyczne gatunki, takie jak eukaliptus. Nie zabrakło palm i oleandrów.

- Akcja ogród - czas start ???????? Po powrocie do domu zabraliśmy się za urządzanie ogrodu (...) My jesteśmy już gotowi na wakacje - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek podkreśla sylwetkę w dzianinowej sukience. Pod studiem czekali fani

Fanom wyraźnie spodobał się pomysł Małgorzaty Rozenek, by odświeżyć aranżację ogrodu przed nadchodzącymi wakacjami i dali temu wyraz w komentarzach.

Zobacz także

Zdania wśród komentujących wpis Małgorzaty Rozenek były jednak podzielone - niektórzy internauci zastanawiali się, czy kupowanie nowych roślin rok po roku to dobry pomysł i dopytywali o zieleń z minionego sezonu.

- A to nie było w zeszłym roku? Zdaje mi się, że już to widziałam ????

- Co roku od nowa urządza Pani ogród? Te rośliny kupowała też Pani w ubiegłym roku...może jednak nie są najlepszej jakości skoro nie przetrwały ...?

- Co roku nowe rośliny? A co się stało z zeszłorocznymi?