Krwawienie po cytologii lub niewielkie plamienie najczęściej pojawia się podczas pobierania materiału ze zmiany chorobowej np. nadżerki. Powinno ustąpić po kilku godzinach.

Badanie cytologiczne należy wykonywać profilaktycznie średnio raz w roku. Zdarza się, że lekarz zaleci częstszą cytologię w celu monitorowania przebiegu leczenia. Cytologię najlepiej wykonać w pierwszej fazie cyklu menstruacyjnego (po miesiączce). Kobiety po menopauzie mogą wykonać to badanie w dowolnym terminie.

Badanie cytologiczne – na czym polega?

Cytologia polega na pobraniu komórek z szyjki macicy przy użyciu przeznaczonych do tego specjalnych pałeczek (jedna przeznaczona jest do tarczy, druga do kanału szyjki macicy). Pobrany wymaz przenosi się na szkiełko i utrwala odczynnikiem chemicznym. W laboratorium dodatkowo jest on barwiony, wówczas jest to już gotowy do analizy pod mikroskopem preparat.

Do badania cytologicznego należy przygotować się tak jak do standardowego badania ginekologicznego, przy czym ważne jest aby na dobę przed nim:

nie wykonywać irygacji pochwy,

nie stosować globulek ani innych preparatów dopochwowych,

nie współżyć.

Pobranie wymazu przebiega w następujący sposób: lekarz zakłada do pochwy wziernik (co nie powinno być bolesne pod warunkiem, że kobieta nie jest zanadto spięta), następnie używając specjalnych pałeczek – szczoteczek pobiera materiał zeskrobując go z szyjki macicy. Wiąże się to z lekkim uczuciem dyskomfortu, ale nie powinno boleć. Całe badanie trwa krótko: około 2-5 minut.

Krwawienie po cytologii i nie tylko, co oznacza

Badanie cytologiczne polega na pobraniu komórek nabłonka szyjki macicy specjalną „szczoteczką”, w związku z czym wiąże się z jego lekkim uszkodzeniem tym bardziej jeżeli występuje na nim nadżerka. Dlatego czasem dochodzi do niewielkiego plamienia lub krwawienia. Może ono wystąpić już w trakcie badania lub kilka godzin po nim. Jeżeli jest skąpe i nie trwa dłużej niż kilka godzin, wówczas nie ma powodów do obaw. Badanie cytologiczne najlepiej jest wykonać tuż po miesiączce – przyczyną krwawienia po badaniu może być krwawienie miesięczne, które się nie skończyło. Dlatego warto wziąć ten fakt pod uwagę.

Ponadto nieprawidłowe (poza miesiączką) krwawienie, może być objawem:

polipów i mięśniaków macicy,

zaburzeń krzepnięcia krwi,

zaburzeń hormonalnych,

stanów zapalnych dróg rodnych,

stosowania antykoncepcji hormonalnej doustnej oraz spirali.

Poza krwawieniem miesięcznym każde krwawienie z dróg rodnych, które trwa długo lub krwawienia podczas ciąży zawsze powinny być sygnałem do konsultacji lekarskiej.

