Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wiele się dzieje w uwielbianym, miłosnym show. Takich kontrowersji jednak nikt się nie spodziewał. Jak się okazuje, przed nami jeden z bardziej emocjonalnych powrotów na Wyspę Miłości. Widzowie "Love Island" nie zostawili tego bez komentarza.

Reklama

"Love Island": Widzowie ostro o powrocie Wiktorii

"Spodziewaj się niespodziewanego" - takie hasło przyświeca niemalże każdej z edycji miłosnego formatu. Tym razem jednak uczestnicy przekonali się na własnej skórze, co ono może oznaczać. Jakiś czas temu program rozdzielił dobrze rokującą parę - Adriana i Wiktorię, która musiała opuścić willę. Ku zdziwieniu widzów ten szybko przyjął zaloty byłej partnerki swojego przyjaciela, Emi. Miłość jednak nie trwała długo. Ostatecznie ten, chcąc okazać lojalność przyjacielowi, zrezygnował z tej skomplikowanej relacji. Po takim ciosie Emi postanowiła opuścić "Love Island". Jak się okazuje to dopiero początek wielkich emocji.

Na randce, na którą został wysłany Dan, także sporo się zadziało. Pierwszym zaskoczeniem okazał się powrót Pati. Kiedy wydawać by się mogło, że to koniec emocji, dołączyła do nich także była ukochana Adriana, Wiktoria. Pomimo faktu, że ostatecznie Dan postawił na swoje szczęście, wybierając Pati, wszystko wskazuje na to, że powrót Wiktorii także jest nieunikniony, co mieliśmy okazję zobaczyć na zajawce przyszłego odcinka.

Zobacz także

Fani "Love Island" od razu ruszyli z licznymi komentarzami. Co sądzą o tym powrocie? Ci nie są zachwyceni:

Jeszcze w żadnej edycji żadna dziewczyna nie miała tylu możliwości powrotu do willi, ile ma Wiki. Albo ona i Adrian mają jakieś role do odegrania, albo nie wiem, o co chodzi. Ale robi się to już powoli śmieszne i niesmaczne. Adrian mógłby juz opuścić wyspę

Wiki dobra desperatka że chce znowu z kościelnym do kryjówki iść

Wiktoria już dwa razy odpadła i dalej jest

A Wy cieszycie się, że Wiktoria dostała kolejną szansę? To chyba pierwsza taka sytuacja w historii programu, kiedy uczestniczka dwa razy odpadła z programu i znów pojawi się w "Love Island".

Reklama

Zobacz także: Czy Doda znów pojawi się w "Love Island"? Przed naszą kamerą postawiła sprawę jasno