Siedzący tryb życia niesie ryzyko zaburzenia prawidłowej pracy organizmu, w tym układu sercowo-naczyniowego, nerwowego czy kostno-stawowego. Brak ruchu negatywnie wpływa także na układ oddechowy i mięśniowy. Może stać się jedną z przyczyn depresji czy wykluczenia ze społeczeństwa.

Układ sercowo-naczyniowy cierpi z powodu braku ruchu

Jednym z najważniejszych skutków braku ruchu dla układu krążenia jest zmniejszenie zdolności serca do pompowania krwi – wyrzuca ono mało natlenionej krwi, może przez nie w ciągu minuty przepłynąć mniej krwi, niż przez serce przeciętnego człowieka. Czasem zaczyna pojawiać się częstoskurcz, niezależnie od tego, czy podejmuje się jakikolwiek wysiłek, czy pozostaje w bezruchu. Przez niewłaściwą pracę serca całe ciało cierpi z powodu niewystarczającego ukrwienia i tym samym dotlenienia i odżywienia. Skutkiem braku ruchu jest też zmniejszenie objętości osocza, co powoduje wzrost lepkości krwi. Przykrymi dolegliwościami wynikającymi z zaniechania aktywności fizycznej są też żylaki nóg i odbytu (hemoroidy).

Brak ruchu a układ oddechowy

Pojemność i maksymalna wentylacja niećwiczonych płuc spadają, pojawiają się też problemy z wymianą gazową, a z czasem i niedotlenienie. Brak ruchu i związana z tym mniejsza praca płuc przyczynia się również do powstawania zapalenia płuc. Nawet o 30% spada zdolność pobierania tlenu, czyli wentylacja, już po dwóch tygodniach leżenia. Słabsza praca płuc powoduje osłabienie mięśni międzyżebrowych, przepony oraz mięśni brzucha.

Układ pokarmowy nie działa poprawnie przez brak ruchu

Z powodu braku ruchu pracę spowalnia także układ pokarmowy. Powolny metabolizm sprawia, że organizm nie może wytworzyć wystarczającej ilości energii, za to odkłada wszystko w postaci tkanki tłuszczowej. Brak ruchu skutkuje zaparciami i przepuklinami, zaburzeniami w gospodarce tłuszczowej, skłonnościami do otyłości i cukrzycy typu 2. Niewystarczająca aktywność fizyczna spowalnia też perystaltykę jelit, co może nie tylko wywoływać zaparcia, ale i zatruwać organizm. Skutkiem zalegania resztek w jelitach są bóle głowy, osłabienie i złe samopoczucie.

Wypływ braku ruchu na układ nerwowy

Brak ruchu zaburza czucie głębokie, dzięki któremu człowiek jest w stanie stwierdzić, w jakiej pozycji jest jego ciało. Z czasem słabnie też koordynacja ruchowa, pojawiają się problemy z utrzymaniem równowagi i dochodzą objawy związane z psychiką – depresja oraz niestabilność emocjonalna. Osoby, które nie dostarczają sobie ruchu, mają słabą pamięć i kłopoty z koncentracją.

Kostno-stawowe i mięśniowe skutki braku ruchu

Odwapnienie kości i osteoporoza, przykurcze mięśni i stawów, ograniczenie ruchomości stawów i postępujący zanik mięśni, a wcześniej ich osłabienie to skutki braku ruchu dla kości, stawów i mięśni. Siedzący tryb życia sprzyja także zmianom zwyrodnieniowym kręgosłupa i kończyn.