Hiperglikemia, inaczej przecukrzenie, to schorzenie związane z cukrzycą. Polega na podniesieniu poziomu cukru we krwi znacznie powyżej dopuszczalnych norm. Hiperglikemia utrzymująca się w organizmie przez cały czas może doprowadzić do poważnych powikłań, a nawet do śmierci.

Reklama

Podstawowe postępowanie przy ryzyku hiperglikemii to regularne kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Diabetycy powinni badać krew zarówno na czczo, jak i po posiłku, ponieważ wtedy istnieje największe prawdopodobieństwo przecukrzenia.

Normy cukru we krwi: kiedy mówi się o hiperglikemii

Prawidłowy poziom glukozy we krwi w badaniu na czczo powinien wynosić poniżej 100 gramów na decylitr. Przekroczenie 125 gramów na decylitr oznacza cukrzycę. O hiperglikemii można mówić, kiedy stężenie cukru przekroczy 180 gramów na decylitr.

Jakie są przyczyny hiperglikemii?

Hiperglikemia jest najczęściej spowodowana nieprawidłowym postępowaniem przy cukrzycy.

Zobacz także

Do głównych przyczyn hiperglikemii zalicza się:

pominięcie przyjęcia insuliny,

zbyt obfite posiłki, za duża ilość zjadanych węglowodanów ,

, forsowny wysiłek fizyczny,

przyjmowanie leków sterydowych,

zakażenia i infekcje,

stres.

Zwiększone pragnienie i sucha skóra mogą świadczyć o hiperglikemii – objawy przecukrzenia

Pierwsze objawy hiperglikemii nie są gwałtowne i często zostają zignorowane przez diabetyków.

Są to między innymi:

zwiększone pragnienie,

częste oddawanie moczu , szczególnie w nocy,

, szczególnie w nocy, bóle i zawroty głowy,

problemy z koncentracją,

senność, przemęczenie,

spadek masy ciała.

Hiperglikemia utrzymująca się nieustannie przez kilka tygodni daje wyraźniejsze objawy.

Należą do nich:

problemy skórne: suchość, swędzenie,

powolne gojenie się ran,

problemy ze wzrokiem,

zimne stopy, utrata czucia w stopach,

wypadanie włosów na nogach,

infekcje pochwy,

zaburzenia erekcji,

problemy żołądkowe i jelitowe (zaparcia, biegunki).

Leczenie hiperglikemii: insulina, kontrola poziomu cukru, aktywność fizyczna i dieta

Podwyższony poziom glukozy utrzymujący się we krwi przez czas dłuższy niż kilka tygodni może prowadzić do poważnych powikłań. Należy do nich trwałe uszkodzenie naczyń krwionośnych, uszkodzenie nerwów, utrata wzroku, niewydolność nerek. Hiperglikemia może również prowadzić do udaru mózgu, zawału serca, śpiączki hiperglikemicznej, a nawet śmierci. Aby nie dopuścić do poważnych skutków hiperglikemii, należy stale kontrolować poziom glukozy we krwi i zażywać insulinę oraz leki przepisane przez lekarza. Pomoże też picie dużej ilości wody, ćwiczenia fizyczne i odpowiednie nawyki żywieniowe (ograniczenie węglowodanów w diecie, zrezygnowanie z alkoholu).