Wystartował kolejny odcinek szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Dziś wieczorem uczestnicy tanecznego show zaprosili na parkiet swoich bliskich. Tomasz Wolny, który występuje u boku Darii Sytej, wykonał ogniste tango ze swoją taneczną partnerką i ukochaną żoną. Agata Tomaszewska Wolna olśniła swoim wyglądem. Występ Tomasza Wolnego i jego żony oczarował wszystkich.

Kilka tygodni temu rozpoczęła się szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". I chociaż program dopiero się rozkręca to z walką o Kryształową Kulę odpadły już aż trzy pary. Z programem pożegnali się Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova, Grażyna Szapołowska i Jan Kliment oraz Cezary Trybański i Izabela Skierska. Kto dziś odpadnie z programu? Tego dowiemy się później. Teraz ogromne emocje wywołują występy gwiazd i ich bliskich. Dziś w rodzinnym odcinku widzowie mogli zobaczyć, jak Tomasz Wolny tańczy u boku ukochanej żony. Para razem z Darią Sytą wykonali tango.

Tomku ty się zawsze pięknie uśmiechasz, ale dzisiaj tak jak się uśmiechałeś do Agaty to było drugie, trzecie dno w tym uśmiechu, ale pozytywne, głębokie dno. (...) Zrobiliście to tak pięknie, a ty byłeś taką opoką, siłą, postawą mocną i taką godnościową stabilizacją, że dobrze to zobaczyć

dodał Tomasz Wygoda.