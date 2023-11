Śmierć Patrycji Widery poruszyła całą Polskę. Influencerka miała zaledwie 24 lata i choć w ostatnich dniach przed śmiercią nie ukrywała, że jest poważnie chora, to miała nadzieję wyjść z tego cało, a jej obserwatorzy nawet w najczarniejszym scenariuszu nie sądzili, że taki będzie finał jej choroby. Teraz głos w sprawie popularnej influencerki zabrał Boxdel, w ostatnim czasie znany za sprawą afery Pandora Gate. Co powiedział na temat Patrycji Widery?

Michał "Boxdel" Baron był jednym z pierwszych influencerów, którego nazwisko pojawiło się z głośnej aferze Pandora Gate, którą ujawnił Sylwester Wardęga. W ostatnim czasie ten temat ucichł, ale teraz Boxdel znów o sobie przypomniał i zabrał głos w sprawie śmierci Patrycji Widery. Influencerka tuż przed śmiercią przebywała w szpitalu, ale jej nagła śmierć była dla wszystkich szokiem. W mediach pojawiły się spekulacje na temat przyczyn jej śmierci, choć rodzina milczy na ten temat, podobnie, jak sama TikTokerka przed śmiercią nie zdecydowała się zdradzić, na co choruje. Teraz głos w tej sprawie zabrał właśnie Boxdel. Co powiedział?

Generalnie duża influencerka, bo 1,5 mln follow miała na TikToku. Od trzech tygodni ludzie jej mówili, że ma zbadać wątrobę, bo ma żółte oczy. Właśnie, bo ja widziałem, jak później wchodziłem na TikToka tej Patrycji i widziałem, że rzeczywiście miała żółte te białka oczne. Nie wchodziłem w komentarze, bo zastanawiałem się, czy to jakiś efekt czy filtr, czy to jest coś innego i dużo komentarzy było odnośnie wątroby.

Po raz kolejny głos w sprawie Patrycji Widery zabrał też TikToker Sebastian Kowalczyk, który poinformował o pogrzebie influencerki. Co więcej, influencer napisał też o przyczynie śmierci Widery i nie ukrywa, że pora zakończyć ten temat: