1 z 6

Małgorzata Socha jest na ostrej diecie? Nic bardziej mylnego! 20 stycznia aktorka urodziła swoją drugą córeczkę, Basię. Chociaż od czasu narodzin dziecka minęło zaledwie kilka tygodni, to młoda mama wróciła już do świetnej figury. Świeżo upieczona mama małej Basi zachwyciła swoim wyglądem na 40-leciu marki Apart oraz na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Jak udało się jej wrócić do formy po porodzie? Gwiazda serialu "Przyjaciółki" pokazała swoim fanom na Instagramie, co je. Zdrowe sałatki i niskokaloryczne dania? Będziecie bardzo zaskoczeni tym, jakie posiłki przygotowuje Małgorzata Socha!

Zdjęcia dań przygotowanych przez Małgorzatę Sochę znajdziecie w naszej galerii!

Zobacz także: JAK WRÓCIĆ DO FORMY PO PORODZIE - SPRAWDZONE SPOSOBY