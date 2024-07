Bieluń dziędzierzawa, występujący też pod nazwą datura stramonium ma działanie narkotyczne. Wywołuje halucynacje, jego stosowanie jest niebezpieczne dla zdrowia, może nawet doprowadzić do śmierci.

Bieluń dziędzierzawa to roślina z Ameryki Południowej, która doskonale zaadaptowała się również w Polsce. Stosowana jest jako ozdoba przydomowych ogródków ze względu na duże, białe lub żółte, lejkowate kwiaty. Wydziela nieprzyjemną woń i ma charakterystyczne drobne kolce usytuowane na niewielkiej bulwiastej szyszce, w której znajdują się nasiona. Zarówno liście, nasiona, kwiaty jak i łodygi bielunia zawierają toksyny, które powodują ciężkie halucynacje, przyspieszenie rytmu serca a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Bieluń – skutki spożycia nasion datura stramonium

Skutki spożycia bielunia objawiają się jako trwające nawet kilka dni ciężkie zatrucie organizmu. Pierwszym symptomem jest nieprzyjemny, długo utrzymujący się smak w ustach po zjedzeniu nasion. Suchość gardła, niemożliwa do zniesienia nawet za pomocą wody. Po około 2-3 godzinach od spożycia dochodzi do kumulacji objawów i są to: światłowstręt, drgawki, senność, omdlenia, przyspieszona akcja serca, rozszerzone źrenice, halucynacje, częściowa amnezja oraz brak świadomości znajdowania się pod wpływem substancji psychoaktywnej. Objawy takie jak zaburzenia widzenia, niepokój i ociężałość mogą trwać jeszcze kilka dni po ustąpieniu pierwszych symptomów. Spożycie kilkudziesięciu nasion bielunia najczęściej kończy się hospitalizacją szpitalną i psychiatryczną, czasem też śmiercią w wyniku porażenia układu oddechowego.

Bieluń – nazewnictwo i sposób przyjmowania

Droga przyjmowania bielunia to przede wszystkim zjedzenie nasion, palenie wysuszonych liści, picie wywaru z nasion lub łodyg i kwiatów. Bieluń dziędzierzawa funkcjonuje pod nazwami takimi jak: datura stramonium, bieluń podwórzowy, ogórczak, tondera, dendrak. Są wśród nich również potoczne, często stosowane przez młodzież określenia, np.: cygańskie ziele, diabelskie ziele, trąba anioła, durna rzepa czy świńska wesz.

Bieluń datura – długofalowe skutki spożycia

Ze względu na wysoką toksyczność zawartych w bieluniu alkaloidów tropanowych niemożliwe jest „bezpieczne dawkowanie” albo kontrolowane jego spożycie. Toksyna ta może w konsekwencji spowodować trwałe ubytki intelektualne, kłopoty z pamięcią, przewlekłe stany lękowe, utratę kontroli nad zachowaniem oraz śmierć nawet już po jednokrotnym spożyciu.