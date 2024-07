Świąteczna choinka może być udekorowana w jednolitym kolorze. Będzie wtedy doskonale komponowała się z minimalistycznym wnętrzem, np. w stylu skandynawskim lub industrialnym. Monochromatyczne drzewko pasuje również do wnętrz eleganckich oraz utrzymanych w stylistyce retro.

Reklama

Biała choinka może imitować ośnieżone drzewko. Aby uzyskać taki efekt, warto wykończyć dekorację anielskim włosem lub sztucznym śniegiem.

Do jakiego wnętrza pasuje monochromatyczna choinka

Choinka udekorowana jednokolorowymi ozdobami pasuje przede wszystkim do wnętrz urządzonych w nowoczesnej stylistyce. Można ją ustawić w pomieszczeniu zaaranżowanym np. w stylu skandynawskim, w którym królują proste formy i naturalne materiały. Wówczas warto wybrać ozdoby białe, matowe lub drewniane i w kolorze zbliżonym do barwy drewna.

Doskonale wkomponuje się ona także w wystrój industrialny, z elementami inspirowanymi wyglądem fabryk i pomieszczeń produkcyjnych, z odsłoniętymi cegłami i metalowymi wykończeniami. Bombki, łańcuchy i inne dekoracje również mogą przypominać barwą metal i beton.

Zobacz także

Szlachetna prostota dobrze wygląda również we wnętrzach eleganckich, np. urządzonych w stylu glamour, oraz rustykalnych i stylizowanych na stare, np. z elementami shabby chic. Na choinkę do wnętrz w stylu glamour warto wybierać ozdoby z połyskiem, w kolorach złota i srebra, a także grafitowe, czarne lub szklane, przezroczyste. Jeżeli decydujemy się na choinkę jednobarwną, rustykalną, możemy wykorzystać ozdoby ze słomy i drewna. Natomiast gdy chcemy, żeby drzewko komponowało się ze stylem shabby chic, ozdoby mogą być białe lub liliowe, najlepiej malowane ręcznie.

Uniwersalna biała choinka

Biała choinka to także ciekawy akcent wnętrza urządzonego w innym stylu. Dzięki białym ozdobom można sprawić, że będzie ona przypominała ośnieżone drzewko. Do przyozdobienia choinki warto wtedy wykorzystać:

pomalowane na biało szyszki, przyozdobione białą wstążką,

białe bombki (można przemalować samemu stare bombki),

białe ozdoby robione szydełkiem,

ozdoby przypominające sople lodu,

papierowe ozdoby origami,

białe łańcuchy i koraliki,

anielskie włosy,

lampki dające białe światło,

pierniki polukrowane białym lukrem,

białym lukrem, sztuczny śnieg.

Jak samemu pomalować szyszki i bombki na biało

Do tego, aby pomalować szyszki i bombki na biało, potrzebna jest niewielka puszka farby akrylowej i sznurek lub drucik. Każdą szyszkę należy oplątać sznurkiem (drucikiem) i zanurzać w farbie, a następnie odwiesić w suchym i przewiewnym miejscu do wyschnięcia, na minimum 3 dni. Podobnie postępuje się z bombkami.

Jakie światełka choinkowe wybrać na monochromatyczną choinkę

Do monochromatycznej choinki najbardziej pasują jednobarwne światełka, najlepiej białe. Na drzewko udekorowane w stylu glamour można wybrać lampki dające zimne światło. W przypadku innej stylistyki lepiej jest zdecydować się na światło ciepłe. Ciekawy efekt można uzyskać, jeśli wybierze się światełka w kształcie białych, matowych kul. Warto oświetlić choinkę lampkami LED-owymi, ponieważ są one energooszczędne, nie nagrzewają się, a przy tym wydajne porównywalnie do zwyczajnych lampek.