Choinki ubierane w ozdoby jednego koloru już od lat są popularne, jednak przyszedł czas na bardziej odważne kolory, jak na przykład srebrny. Srebrna choinka świetnie będzie wyglądała przede wszystkim w pomieszczeniach, gdzie przeważają szkło i metal oraz szlachetne materiały, takie jak prawdziwe drewno i skóra.

Reklama

Światło i faktura ozdób do zrobienia srebrnej choinki

Podstawą każdej choinki są lampki, nie inaczej jest w przypadku srebrnej choinki. Świetnie z ozdobami będą współgrać światełka w kolorze białym albo te o jasnym, ale ciepłym odcieniu światła. Odpowiedniemu oświetleniu drzewka powinny towarzyszyć ozdoby w kolorze srebrnym. Urozmaicenie powinno polegać na zestawieniu różnych faktur, np. bombek satynowych, z cekinami, ażurowych (np. z drutu) czy lustrzanych. Choinka srebrna nie powinna być pozbawiona gwiazdy na czubku ani aniołków na gałązkach oraz łańcuchów. Figurki aniołków nie muszą być srebrne, równie udanie w kolorystykę wpasują się szklane aniołki i te z papieru np. z brokatem.

Dekoracja łańcuchami

Srebrna choinka może zostać udekorowana również łańcuchami – w zależności od pozostałych ozdób mogą to być łańcuchy z koralików lub puszyste. Ładnie dopełnić aranżację można organzą w kolorze szarym lub białym, jeśli odpowiednio ją upniemy lub ułożymy. „Szale” z organzy nadają się zarówno do luźnego ułożenia między gałęziami drzewka, jak i do upięcia ich na zewnątrz, podkreślą kształt choinki.

Iglaki na srebrną choinkę

Drzewko do zrobienia srebrnej choinki może być dowolne, ale najlepiej sprawdzi się srebrny świerk (kłujący). Barwa jego igieł wzmocni efekt kolorystyczny, a przy okazji świerk roztoczy wspaniały, leśny zapach w mieszkaniu. Równie dobrym wyborem będą drzewka o ciemnozielonych igłach, srebrne ozdoby skomponują się z nimi na zasadzie kontrastu i nadadzą choince wyrazistości.