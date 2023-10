Barbara Kurdej- Szatan zaskoczyła bardzo szczerym i osobistym wyznaniem. Aktorka opowiedziała o potężnym kryzysie w swoim małżeństwie i nie ukrywa, że myślała już nawet o rozwodzie z Rafałem Szatanem. Sprawdźcie, co o swoim związku powiedziała Barbara Kurdej-Szatan.

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan dwanaście lat temu powiedzieli sobie "tak". Zakochani doczekali się dwójki dzieci, córki i syna, którzy są ich całym światem. Ostatnio Barbara Kurdej-Szatan zdradziła nam, jak poznała męża i wyznała, że Rafał zaimponował jej jedną rzeczą.

Teraz Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z Magdaleną Bober opowiedziała o trudnych momentach w swoim małżeństwie. Była gwiazda "M jak miłość" nie ukrywa, że myślała już nawet o rozwodzie!

W najgorszych momentach, podczas kłótni, w złości... Nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie, że jednak do siebie nie pasujemy i że widocznie za szybko się pobraliśmy- zdradziła w książce "Jak to się stało?".

Zobacz także: Doda w wymownym wpisie. Barbarze Kurdej-Szatan może się nie spodobać

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Okazuje się, że pierwszy poważny kryzys w małżeństwie Barbary Kurdej-Szatan i Rafała Szatana pojawił się, gdy jej córka miała dwa latka. Teraz aktorka przyznała, że zastanawiała się wtedy, czy w ogóle pasują do siebie z mężem.

Musieliśmy się dotrzeć i wtedy wydawało nam się (...), że może do siebie nie pasujemy jednak. To była trudna sytuacja, bo i Rafał był w trudnej sytuacji wtedy i ja też. Dlatego, że on czekał w domu i był, załóżmy sfrustrowany, że ja tyle pracuję i on chciałby więcej- wyznała w wywiadzie, który ukazał się na kanale "Łądne Bebe". A ja z kolei wracałam zmęczona do domu, chcąc się przytulić, chcąc nacieszyć się rodziną, a był wkurzony mąż. I tak naprawdę on nie rozumiał mnie, a ja nie rozumiałam jego- dodała.