Wykonywanie ozdób na święta jest ciekawszą i tańszą opcją dekorowania domu na Boże Narodzenie niż zakup gotowych świątecznych stroików czy bombek. Aby stylowo zagospodarować miejsce na stole możesz wykonać na przykład choinkę z filcu.

Do wykonania choinki z filcu potrzebnych jest przede wszystkim kilka kawałków filcu w różnych kolorach (pamiętaj szczególnie o kolorach świątecznych: czerwień, zieleń i złoty). Co jeszcze jest potrzebne:

nitka z igłą (dobrze, gdy nić będzie grubsza niż ta, którą przyszywasz guzik do koszuli),

cyrkiel,

nożyczki.

Sposób wykonania:

1. Wykreślamy małe kółko na materiale filcowym i wycinamy je. Będzie to pierwsza warstwa na samej górze.

2. Następnie od najmniejszego kółka odmierzamy już większe o jakieś pół centymetra i przykładamy pod spód.

3. Czynność powtarzamy, wycinając wciąż większe koło od poprzedniego, pamiętając aby miksować kolory.

4. Gdy otrzymamy już wystarczającą wysokość naszej choinki, bierzemy igłę z nitką i od ostatniego koła (największego) łączymy wszystkie warstwy ze sobą po środku kół.

5. Na samej górze w pozycji prostopadłej przyklejamy klejem żółte kółko o dowolnym rozmiarze imitujące gwiazdę.

Nie musimy być nadmiernie precyzyjni i korzystać z cyrkla – możemy robić to również „na oko” – doda to ozdobom jedynie uroku. Z materiału filcowego możemy również wykonać podkładkę pod szklanki na stół wigilijny – wystarczy, że wytniemy dwa koła – mniejsze i większe. Gdy połączymy czerwień z bielą (czerwone kółko większe, a białe mniejsze), a na samym środku przypniemy małą, czerwoną wstążeczkę, to uzyskamy uroczą podstawkę pod szklankę, która idealnie wkomponuje się w wystrój wigilijnego stołu.