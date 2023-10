Viki Gabor pojawiła się w opolskim amfiteatrze, by wystąpić trzeciego dnia festiwalu. Przed tym, jak młoda gwiazda pokazała się na scenie, pozowała fotoreporterom do zdjęć. Tylko zobaczcie jej stylówkę!

Opole 2023: Viki Gabor postawiła na stonowaną stylizację

Viki Gabor, która niedawno zdawała egzamin ósmoklasisty, teraz ma przed sobą nowe zawodowe wyzwania. Dopiero co światło dzienne ujrzał jej nowy singiel, w teledysku do którego gwiazda występuje między innymi w mocno rockowej wersji, a teraz zwyciężczyni "The Voice Kids" pojawiła się na festiwalu w Opolu.

Trzeciego dnia święta polskiej muzyki w Opolu Viki Gabor da muzyczny popis na scenie - zaśpiewała hit Bajmu i Beaty Kozidrak - "Piechotą do lata". Wcześniej zaprezentowała się na ściance, gdzie chętnie pozowała fotoreporterom. Co ciekawe, na tę okazję młoda gwiazda wybrała raczej zachowawczy look, który składał się z białych spodni i narzutki o kroju bluzy.

Do swojej stylizacji Viki Gabor nie dobrała wyrazistej biżuterii czy dodatków, a jej urodę podkreślały długie, rozpuszczone włosy i delikatny makijaż. Buty na platformie optycznie wysmukliły jej sylwetkę.

Stylizacja Viki Gabor przypadła Wam do gustu? A może wolelibyście zobaczyć młodą gwiazdę w bardziej ekstrawaganckiej odsłonie?

