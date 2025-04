Zadanie dubbingowe w piątej części "Shreka" będzie ogromnym wyzwaniem dla Macieja Stuhra. Aktor w roli Osła zastąpi swojego zmarłego ojca, Jerzego Stuhra, który przez wiele lat był głosem tej postaci. Wybór Macieja Stuhra do tej roli to decyzja pełna symboliki, biorąc pod uwagę, jak ważną częścią tej roli był głos Jerzego Stuhra w poprzednich częściach.

Angaż Macieja Stuhra do roli Osła w filmie "Shrek" z pewnością wywoła mieszane uczucia wśród fanów serii. Z jednej strony, wielu z nich ceni i szanuje decyzję o oddaniu hołdu Jerzemu Stuhrze, jednak z drugiej strony pojawiają się obawy, jak zmiany w dubbingu wpłyną na odbiór postaci. Maciej Stuhr podjął to wyzwanie z pełnym szacunkiem dla tradycji, ale także z ogromnym wsparciem nowoczesnych technologii. Jak się okazuje, w procesie dubbingowania pomoże mu sztuczna inteligencja, która pozwoli na wierne odwzorowanie charakterystycznego brzmienia głosu Osła, zachowując przy tym niepowtarzalny klimat tej postaci.

Gdyby miało do tego dojść, byłoby to oczywiście rodzajem jakiejś misji samobójczej, ponieważ pierwowzór tej postaci nagrany przez mojego tatę sięgnął chyba zenitu dubbingowych możliwości i wszystko, co teraz się zrobi, będzie gorsze, więc jeśli ktokolwiek zdecyduje się to robić, musi się liczyć z tym, że duża część widzów powie: to już nie to samo. Ale jednak są też inne zmienne, które mogą zaważyć na takich pomysłach. Więcej proszę mnie już za język nie ciągnąć

- powiedział w programie Kwiatki polskie.