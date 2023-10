Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" już od ponad tygodnia są oficjalnie małżeństwem. Para cały czas wspomina dzień ślubu, który był jednym z najważniejszych w ich życiu. Nic zatem dziwnego, że rolnik i jego żona zdradzają kolejne kulisy uroczystości. W weekend bohaterowie "Rolnik szuka żony" udzielili pierwszego wywiadu jako małżonkowie, a teraz pokazali nagranie z pierwszego tańca. Zobaczcie, jak wyglądał ten magiczny moment.

Reklama

Tak wyglądał pierwszy taniec Ady i Michała z "Rolnik szuka żony"

Bajkowy ślub Ady i Michała z 9. edycji "Rolnik szuka żony" odbył się nieco ponad tydzień temu, w połowie lipca, na Podlasiu. Para nie ukrywała, że bardzo długo przygotowywała się do tego wyjątkowego dnia, a panna młoda podkreślała, że to ona poczyniła większość ślubnych ustaleń. Tydzień po weselu Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" opowiedzieli o kulisach ślubu w "Pytaniu na śniadanie", a teraz para uchyliła przed fanami kolejnego rąbka tajemnicy.

Tym razem Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" pokazali film przedstawiający ich pierwszy weselny taniec w rytm utworu America "You can do magic". Nagranie, na którym widać nowożeńców tańczących w rytm energetycznej muzyki wywołało lawinę reakcji wśród fanów!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Manowska nie przyszła na wesele Ady i Michała: "Zaprosiliśmy ją, ale..."

Internauci byli zachwyceni pierwszym tańcem Adrianny i Michała. Zwracali uwagę szczególnie na fakt, że choreografia była spontaniczna i niewymuszona - gołym okiem można było dostrzec, że świeżo upieczeni małżonkowie po prostu świetnie bawią się w swoim towarzystwie.

- Ada normalnie królowa parkietu ✨ Michał bardzo skupiony ????

- Pięknie, swobodnie, bez wyuczonych kroków, i ten wzrok Michała na Adę ????????❤️, jak w tańcu tak się rozumiecie to życie będzie równie piękne❤️

- Świetny taniec na luzie! Ada prześliczna a Michi zakochany po uszy????

- Luz, nie wyuczone i nie liczone kroki jak to u niektórych ???? świetna zabawa tak to odbieram ❤️

Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News

O luźnym i spontanicznym podejściu do pierwszego, weselnego tańca, Ada z "Rolnik szuka żony" mówiła w jednym z wywiadów jakiś czas temu.

- Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy przygotowywać specjalnego układu, po prostu zatańczymy. Będzie naturalnie i spontanicznie. A Michał bardzo dobrze tańczy - wyjawiła Ada z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z "Faktem".

Ślub i wesele pary z hitowego programu TVP wyglądały naprawdę bajkowo, a każdy szczegół był dopięty na ostatni guzik. Okazuje się jednak, że tak ważna uroczystość wymagała od nowożeńców... długiego odpoczynku.

- To jest taki zastrzyk adrenaliny i emocji, że naprawdę długo to później schodzi... - wyznała Ada z "Rolnik szuka żony".

Nowożeńcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Jak Wam się podoba pierwszy taniec uczestników

"Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna nie pokazuje się z Kamilem, a fani się martwią. Wyznała prawdę. "Ciężko mi"