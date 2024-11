Wszystko zaczęło się 12 sierpnia 2024 roku, przed rozpoczęciem turnieju WTA w Cincinnati przeprowadzono rutynowe badania antydopingowe. U Igi Świątek, polskiej liderki rankingu WTA, wykryto obecność śladowych ilości trimetazydyny. Substancja ta znajduje się na liście zakazanych środków antydopingowych i jest ściśle monitorowana przez Międzynarodową Agencję Antydopingową (WADA). Trimetazydyna, stosowana w leczeniu chorób serca, jest zakazana ze względu na swoje potencjalne właściwości poprawiające wydolność. W przypadku Świątek, stężenie było minimalne, co sugerowało, że mogło pochodzić z przypadkowego źródła.

Mimo że zawodniczka wykazała, iż zakazana substancja przedostała się do jej organizmu na skutek zanieczyszczenia suplementu melatoniną, Międzynarodowa Agencja Tenisowa (ITIA) zdecydowała o jej miesięcznym zawieszeniu. W emocjonalnym wpisie opublikowanym na swoich profilach społecznościowych Iga Świątek wyraziła ogromny smutek i stres związany z sytuacją. Zapewniła swoich fanów, że nigdy świadomie nie złamałaby zasad fair play, a że minimalna ilość trimetazydyny znalazła się w jej środkach nasennych, które są jej potrzebne podczas podróży:

Dla polskiej tenisistki był to ogromny cios, zwłaszcza, że kariera sportowa opiera się na nieskazitelnej reputacji.

A ja i cały mój Zespół zmierzyliśmy się z ogromnym stresem i lękiem. Wszystko zostało skrupulatnie wyjaśnione, a ja mogę z czystą kartą wrócić do tego, co kocham najbardziej i wiem, że będę teraz silniejsza niż kiedykolwiek. Zostawiam Wam długi filmik i dziś czuję też ulgę, że to już koniec. Chcę być z Wami szczera i choć wiem, że nie zrobiłam nic złego, z szacunku do kibiców i opinii publicznej dzielę się wszystkimi szczegółami tego najdłuższego i najtrudniejszego turnieju w mojej karierze. Mam największą możliwą nadzieję, że zostaniecie ze mną

— wyznała tenisistka.