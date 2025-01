Program "Królowe życia" był prawdziwym hitem stacji TTV. Show było emitowane w latach 2016–2022 i pozwoliło poznać widzom wiele barwnych osobowości. W programie występowały między innymi Adrianna Einsbach, Anna Renusz, Katarzyna Alexander "Laluna", czy Izabela Macudzińska. Sława zdobyta przez bohaterki "Królowych życia" w programie, przełożyła się również na ich popularność w mediach społecznościowych. Imponującą liczbą obserwatorów na Instagramie może pochwalić się właśnie Izabela Macudzińska, która na swoim profilu zgromadziła ponad 600 tys. internautów. Właśnie zaskoczyła ich nowym zdjęciem!

Kariera Izabeli Macudzińskiej

Izabela Macudzińska to nie tylko popularna celebrytka, która sławę i rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w hitowym show stacji TTV, ale przede wszystkim wzięta bizneswoman. To właśnie ona jest właścicielką prestiżowego butiku odzieżowego Just Unique, który cieszy się sporą popularnością. W kolekcji marki znajdziemy m.in. sukienki, kombinezony, bluzki, czy stroje kąpielowe. Co więcej, to właśnie Izabela Macudzińska zajmuje się również projektami ubrań. W "Królowych życia", a później w "Diabelnie boskich", widzowie mogli bardziej przyjrzeć się jej pracy.

Izabela Macudzińska pokazała się bez sztucznych rzęs

Z kolei na swoim Instagramie Izabela Macudzińska nie tylko chwali się nowymi projektami zawodowymi, ale także chętnie pokazuje kadry ze swojego prywatnego życia. Ostatnio Izabela Macudzińska przekazała wspaniałe wieści i miała ogromne powody do świętowania, bo jej mąż obchodził swoje urodziny, a tym razem zaskoczyła fanów zdjęciem, jakie nieczęsto pojawia się na jej profilu. Gwiazda bowiem zazwyczaj prezentuje się na swoim Instagramie w pełnym makijażu, idealnie ułożonej fryzurze i eleganckich kreacjach.

Teraz jednak postanowiła pochwalić się ujęciem w bardziej naturalnej, codziennej odsłonie i pokazała się bez sztucznych rzęs i makijażu oka. Przy okazji Izabela Macudzińska zapowiedziała także, że "szykuje się dla niej bardzo pracowity czas". Z pewnością już niedługo gwiazda zaskoczy nas jakimś nowym, ciekawym projektem!

