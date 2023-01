Karolina Pisarek w ogniu krytyki. "Sztuczna i pomarańczowa". Odpowiedziała

Karolina Pisarek zdecydowanie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Niektórzy widzowie nie kryli zaskoczenia, ponieważ niedawno modelka miała przygodę z show, której nie może zaliczyć do w pełni udanych. Podczas "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" modelka nasłuchała się wielu słów krytyki zarówno ze strony internautów, jak i jurorów. Gwiazda, która ma za sobą jeden z najgłośniejszych ślubów w polskim show-biznesie, najwyraźniej jednak lubi wyzwania. Była uczestniczka "Top Model" rozpoczęła już przygotowania do tanecznego programu i opublikowała zdjęcie z partnerem! "Taniec z gwiazdami": Karolina Pisarek na jednym zdjęciu z partnerem z programu Niedawno poznaliśmy cały skład 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" . To właśnie Karolina Pisarek zamknęła listę uczestników, wzbudzając niemałe zaskoczenie wśród widzów. Teraz podzieliła się z fanami zdjęciem z sali, na której spotkała się z tanecznym partnerem. Domyślacie się, z kim będzie walczyła o Kryształową Kulę? Zobacz także: "You Can Dance": Kasia Cichopek i Ida Nowakowska mają spięcia na planie? "Jesteśmy tylko ludźmi" - Aaa! Dziś poznałam mojego partnera, z którym będę tańczyła w "Tańcu z gwiazdami"! Zgadujcie kto to? - napisała na Instagramie. Pod wpisem Karoliny Pisarek wiele osób obstawiło Michała Bartkiewicza. Jak na razie jednak była uczestniczka piątej edycji "Top Model" nie ujawniła poprawnej odpowiedzi. Wiele wskazuje na to, że po niełatwych doświadczeniach z poprzedniego show, modelka wyciągnęła wnioski. Karolina Pisarek zapowiedziała, że przebrnie przez taneczny program z pomocą psychoterapeuty . Warto przypomnieć, że jej udział w "Twoja twarz brzmi znajomo" zakończył się głośnym konfliktem z Michałem...