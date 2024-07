Najbardziej wyważonym rodzajem egoizmu jest jego zdrowa wersja – zdrowy egoizm, dbanie o siebie, swój rozwój i dobrostan psychofizyczny z jednoczesnym poszanowaniem potrzeb otoczenia.

Czym jest egoizm

Egoizm to agresywna życiowa postawa, która polega na tym, że działania napędza własne dobro i interes. Jednocześnie to instynkt przetrwania i obrony siebie, która może przybrać postać niebezpiecznej anomalii, gdy cele osobiste są realizowane kosztem innych i występuje skupienie tylko na sobie. Egoista przybiera maskę altruizmu jedynie dla własnego celu – gdy musi się zrewanżować - służy to wtedy jego celowi i tak to postrzega. Uważa, że taka postawa mu służy, bo gdy nastawia się na siebie, inni nastawiają się na niego, w konsekwencji pomagają mu, szanują go.

Zdrowy egoizm

Niezwykle przydatne i wskazane jest bycie zdrowym egoistą – kochanie siebie na tyle, że potrafi się odmawiać, gdy nie ma się na coś ochoty, tak, by nikogo nie skrzywdzić. Zadbanie o siebie w takim stopniu, aby uszczęśliwiać bliskich, ale wiecznie się nie poświęcać. Kluczem do sukcesu jest pokochanie siebie, asertywność, świadomość, że tak naprawdę szczęśliwa matka i żona, która zasługuje na przyjemności i czas dla siebie, należą się każdej rodzinie. Ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, realizacja własnych celów, dbanie o psychofizyczny dobrostan, bycie samemu dla siebie wartością.

Egoista w związku

Warto zastanowić się nad przyszłością relacji, jeżeli partner:

nie wydaje się zainteresowany twoim życiem, tylko prowadzi monolog o swoim;

ignoruje twoje potrzeby (w planowaniu przyszłości, ale także i w łóżku), a żyje dla swoich przyjemności;

wydaje się potrzebować ciebie, abyś była jego, dla jego potrzeb i na pokaz, podczas gdy on nie daje z siebie nic.

Gdy jednak miłość wzajemna jest silna i choć wiesz, że nie zmienisz go w altruistę, musisz uświadomić sobie, że taka jest jego natura, a zachowanie jest wyuczone, a nie skierowane przeciw tobie. Mów szczerze o swoich potrzebach, emocjach, wyrażaj sprzeciw przy próbie dominacji, okaż siłę charakteru, nie spędzaj z nim całego wolnego czasu i uniezależnij się.

