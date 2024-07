Agresja męża w polskich domach nie należy do rzadkości. Wg badań statystycznych, przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości aż 91% ofiar przemocy w domu rodzinnym to kobiety i dzieci. Agresja męża i ojca jako głowy i żywiciela rodziny bywa bagatelizowana przez otoczenie.

Agresja jest to intencjonalne i celowe zachowanie, powodujące krzywdę psychiczną lub fizyczną. Może objawiać się w sposób fizyczny (np. bicie, popychanie, szarpanie), ale i psychiczny (np. dręczenie, napastowanie). W Polsce funkcjonuje nadal wiele stereotypów i tradycji, które przedstawiają kobiety jako uległe mężczyźnie, a nawet gorsze od nich.

Agresja w polskim domu: dlaczego mężczyzna czuje się lepszy?

W wielu polskich domach funkcjonuje jeszcze patriarchalny system rodziny, w którym mężczyzna jest jedynym, bądź głównym żywicielem, a żona opiekuje się domem i wychowuje dzieci. To on utrzymuje rodzinę, więc czuje się najważniejszy i najczęściej podejmuje decyzje za wszystkich. Wykorzystuje swoją władzę zachowując się agresywnie jako mąż, ojciec, syn czy brat. Jeżeli jego partnerka/żona również będzie pochodzić z rodziny, w której wyznawało się kult „pater familias” (ojciec głową i władcą rodziny), to z dużym prawdopodobieństwem stanie się razem z resztą rodziny ofiarą przemocy domowej.

Zachowania agresywne w rodzinie mogą objawiać się w formie:

psychicznej (znęcanie się psychiczne, uzależnienia członków rodziny od siebie, deprymowanie ich ważności, pomniejszanie ich znaczenia, zastraszanie czy traktowanie jak powietrze),

(znęcanie się psychiczne, uzależnienia członków rodziny od siebie, deprymowanie ich ważności, pomniejszanie ich znaczenia, zastraszanie czy traktowanie jak powietrze), fizycznej (bicie, popychanie, molestowanie seksualne czy zamykanie w pomieszczeniu),

(bicie, popychanie, molestowanie seksualne czy zamykanie w pomieszczeniu), ekonomicznej – sytuacja, gdy tylko mężczyzna w rodzinie pracuje, jest bardzo niekomfortowa. Sprowadza się często do tego, że kobieta musi prosić o pieniądze na niezbędne wydatki, nawet takie, jak jedzenie czy czynsz. Konieczność rozliczania się z każdej wydanej złotówki, zarzuty niegospodarności, brak możliwości przeznaczenia nawet niewielkich kwot na drobne przyjemności dodatkowo obniżają poczucie własnej wartości poddanej przemocy ekonomicznej kobiecie.

Przemoc w rodzinie jest zabroniona i karana drogą sądową. Idąc za artykułem o numerze 207 kodeksu karnego „za znęcanie się fizyczne lub moralne nad członkiem rodziny” grozi pozbawienie wolności do 5 lat. Rodzina, w której występuje przemoc domowa, powinna mieć założoną tzw. „Niebieską Kartę”, czyli zostać objęta kompleksową i długoterminową opieką policji, pracowników opieki społecznej i psychologów. W Polsce jest jednak jeszcze niska świadomość tego, że agresja w rodzinie nie powinna mieć w ogóle miejsca – choć policja odnotowuje ok. 1 miliona zgłoszeń na komisariaty w sprawie awantur domowych przy użyciu siły w ciągu roku, to do sądu trafia rocznie tylko kilka tysięcy spraw o znęcanie się nad rodziną.