Fani niepokoją się o Katarzynę Cichopek: "Wyglądasz niezdrowo"! 

Katarzyna Cichopek opublikowała w sieci urocze zdjęcie z córką. Gwiazda serialu "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" pokazała, jak spędza czas ze swoją pociechą. Helenka ma już siedem lat i jest dużą dziewczynką. Internauci ocenili zgodnie, że Helenka to kopia swojej mamy. Mają rację? Zobaczcie sami! Katarzyna Cichopek pokazała córkę Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel mają już naprawdę duże dzieci. Syn pary urodził się już ponad jedenaście lat temu, a córeczka ponad siedem lat temu. Aktorka i tancerz dość długo chronili życie prywatne swoich pociech i nie pokazywali w sieci ich zdjęć. Jakiś czas temu to się zmieniło i teraz dumni rodzice coraz chętniej publikują fotki na których możemy zobaczyć Helenkę i Adasia. Na najnowszym zdjęciu opublikowanym na Instagramie Katarzyna Cichopek pokazała, jak spędza z córką wieczory. Wspólne czytanie to nie tylko nasz wieczorny rytuał, to przede wszystkim wielka przyjemność dla nas obu. Kocham, jak Helenka przytula się do mnie, słucha opowieści a później zadaje mnóstwo bardzo ciekawych i mądrych pytań- napisała Katarzyna Cichopek. Internauci są zachwyceni wspólnym zdjęciem Katarzyny Cichopek i Helenki! - córka bardzo podobna do mamy pozdrawiam serdecznie z Wrocławia ❤️❤️❤️❤️❤️ - Cała mama ..... Kropla w krople - Helenka dużo dziewczynka ❤️❤️❤️❤️❤️ - Wspaniałe zdjęcie ❤️🙌👏😍 - Córeczka skóra zdjęta z mamusi ❤️❤️❤️- komentują fani. Zobaczcie sami! Zobacz także: Dzieci Kasi Cichopek i Marcina Hakiela mają dość zdalnej nauki. A oni sami? "Syn nie może ze mną...