15 września książę Harry skończył 40 lat. Młodszy syn króla Karola III prawdopodobnie spędzi ten dzień z Meghan Markle i przyjaciółmi w Stanach Zjednoczonych. Już od dawna nie celebruje tego momentu z rodziną. Obecnie relacje księcia Susssexu z krewnymi ograniczają się do formalności. W mediach pojawiły się wiadomość do Harry’ego, które opublikowali księżna Kate i książę William oraz Pałac Buckingham.

Chłodne życzenia w dniu 40. urodzin księcia Harry’ego

W niedzielę książę Harry kończy 40 lat i w związku z zapisem w funduszu powierniczym może liczyć na zastrzyk sporej gotówki. Wszystko za sprawą Królowej Matki, która zostawiła prawnukom miliony funtów. Ten dzień syn księżnej Diany chce celebrować z żoną Meghan Markle oraz dwójką dzieci: trzyletnią Lilibet oraz pięcioletnim Archiem. Na wieczór rodzina szykuje imprezę dla przyjaciół.

Tego dnia prawdopodobnie Harry nie otrzyma telefonu z ciepłymi życzeniami od członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wystarczy spojrzeć na komunikat, który opublikowali księżna Kate oraz książę William. Wiadomość, która pojawiła się w mediach społecznościowych, brzmi chłodno.

Książę Harry, Meghan Markle Backgrid/East News

Życzymy radosnych 40. urodzin księciu Sussex – czytamy.

Po raz pierwszy od lat Pałac Buckingham także wystosował oświadczenie w sprawie okrągłych urodzin księcia Harry’ego. Tutaj także jednak nie ma co liczyć na wylewność ze strony royalsów.

Księciu Sussexu życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 40. urodzin! – przekazał Pałac Buckingham.

Książę Harry Backgrid/East News

Dziś trudno uwierzyć, że w przeszłości książę Harry należał do grona najbardziej lubianych royalsów. Wszystko zmieniło się, gdy do rodziny dołączył Meghan Markle. Na Sussexów zaczęły spadać słowa krytyki za nieszanowanie protokołu, hipokryzję, a także rozrzutność. W styczniu 2020 roku para ogłosiła, że zrzeka się obowiązków i przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych.

Książę Harry Backgrid/East News

To był prawdziwy wstrząs w rodzinie królewskiej. Dzisiaj Sussexowie często są atakowani przez internautów, natomiast dziennikarze lubią się z nich nabijać. Kontrowersje wywołał pamiętnik syna księżnej Diany „Ten drugi”. Ostatnio Harry i Meghan rozwścieczyli fanów tym, co zrobili zaraz po oświadczeniu księżnej Kate o zakończeniu chemioterapii.

