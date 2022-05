"Love Island": Jakub pokazał zdjęcie z Sandrą! "Tym razem nie byłem egoistą" Są razem?

Uczestnik 5. "Love Island" skomentował to, co działo się w jego związku z Anią. Czy chce być z nią po powrocie do Polski? Sprawdźcie, co napisał Włodek!

Włodek z "Love Island" szczerze o związku z Anią Ania i Włodek stworzyli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w piątej edycji "Love Island". Uczestnicy wielkiego hitu Polsatu wracali do siebie trzy razy i ostatecznie razem opuścili program. Niestety, przez zachowanie Ani, która kilka razy przyznała, że nie była pewna, czy chce być z Włodkiem, internauci bardzo ostro ją krytykowali. Po powrocie do Polski Ania z "Love Island" zareagowała na hejt w sieci i odpowiedziała na mocne komentarze fanów. Dziś z pewnością wszyscy fani "Love Island" zastanawiają się, czy Ania i Włodek będą razem, ale teraz były uczestnik programu Polsatu rozwiał wszystkie wątpliwości! - Coś się kończy coś zaczyna 🌴🌴 Przeżyłem piękną przygodę na Wyspie i dziękuje wszystkim za kibicowanie oraz tak pozytywny odbiór -wchodząc do programu powiedziałem sobie ze zawsze będę sobą i kierował się głosem serca 🌴Aniu chociaż nasza relacja była jak jazda na rollercosterze to nie wyobrażam sobie by mogło Cię zabraknąć 🌴dopiero teraz widzę, że nabiera to tempa, a z każdym dniem poznaje Cię coraz bardziej 🥰🌴 największą wygraną dla mnie jesteś Ty i to, że razem z uśmiechem na twarzy opuściliśmy wille 🐍- napisał Włodek.