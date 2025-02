Kolejne polskie gwiazdy zabierają głos w sprawie zwycięstwa Justyny Steczkowskiej w polskich preselekcjach na Eurowizję 2025! Legenda polskiej sceny może liczyć na wsparcie m.in. Ireny Santor czy Andrzeja Piasecznego, ale czy również Beaty Kozidrak?

Decyzją widzów (prawie 40% esemesów) Polskę na Eurowizji 2025 będzie reprezentować Justyna Steczkowska z utworem "Gaja". Jeszcze przed preselekcjami diwa mogła liczyć na doping Dody. Już po koncercie głos zabierały kolejni artyści. Wśród nich znalazła się Beata Kozidrak, która zostawiła komentarz pod specjalnym filmikiem z udziałem Justyny dla czytelników "Party"!

Steczkowska odpowiedziała koleżance po fachu:

W ten sposób Justyna nawiązała oczywiście do sytuacji zdrowotnej Beaty Kozidrak, która od paru miesięcy mierzy się z poważną chorobą.

Powrót Steczkowskiej na Eurowizję (i to po 30. latach, co jest rekordem), wywołał wielki entuzjazm w branży muzycznej. Zwrócił na to uwagę m.in. Andrzej Piaseczny, który będzie kibicować Justynie przed telewizorem.

To jest przykład tego, że warto jest dążyć bardzo mocno do swojego celu, bo przecież to nie pierwszy moment, kiedy Justyna zabiegała o tę nominację. Ubiegłoroczny występ nie dał jej tego sukcesu, ale tym fajniej, że pokazuje młodziakom właśnie, że my nieco starsi... Chciałbym tutaj uniknąć kwestii wiekowych, ale jednak nieco starsi... nieczęsto gra nas radio. Natalia Kukulska nagrała genialną płytę, która jest właśnie płytą radiową, a niespecjalnie się jej słyszy, stąd myślę sobie, że obecność Justyny jest dowodem na to, że mamy ciągle coś do zaproponowania i trafiamy na swoich odbiorców, na swoich widzów. Przecież to dzięki ich głosom Justyna dostała tę nominację

powiedział Piasek w rozmowie z Plejada.pl