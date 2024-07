Wielkość członka może przeszkadzać, gdy jest on bardzo duży i gruby w obwodzie, a głęboka penetracja mogłaby powodować okaleczenia, krwawienia lub bolesne uderzenia. Mały penis nie uniemożliwia osiągnięcia przez kobietę orgazmu.

Najbardziej unerwioną częścią damskich narządów rodnych jest część zewnętrzna (łechtaczka oraz srom) i wejście do pochwy na długości około 4 centymetrów. Przyjemność z penetracji maleje wraz z głębokością pochwy.

Co oznacza normalna wielkość członka

Najpopularniejszy rozmiar prezerwatywy wynosi 53 milimetry. Przeznaczony jest dla posiadaczy penisów mierzących 11-11,5 centymetra w obwodzie podczas erekcji. Długość członka również ma znaczenie przy doborze prezerwatywy, chociaż jego kształt nie sprzyja pomiarom. Znane są następujące oznaczenia:

S – dla penisa o długości 12,5 centymetrów,

M – dla posiadaczy 14 centymetrowego przyrodzenia,

L – idealny na 18 centymetrowego członka.

Penis potrafi urosnąć w trakcie erekcji nawet o ponad połowę. Jest to najbardziej widoczne przy niedużych członkach, u panów hojnie obdarzonych przez naturę efekt nie jest tak spektakularny.

Małe prezerwatywy: czym grozi źle dobrany rozmiar prezerwatywy

Przy doborze prezerwatywy należy kierować się przede wszystkim długością członka i jego obwodem u podstawy we wzwodzie. Atrakcyjny kolor, truskawkowy smak, ciekawe prążkowanie czy posiadane wypustki to drugorzędna kwestia, zupełnie niewpływające na bezpieczeństwo podczas zbliżenia. Mężczyźni wstydzą się prosić w aptece lub w drogerii o lepiej dopasowany, mniejszy rozmiar kondoma, gdyż oznaczałoby to konieczność publicznego przyznania się do niewielkich rozmiarów ich męskości. Zbyt ciasne prezerwatywy mogą uciskać i pękać, natomiast za duże spadają, powodują dyskomfort u obojga partnerów i nie chronią przez chorobami przenoszonymi droga płciową oraz ciążą.

Czy istnieje najlepsza pozycja dla małego członka

Pochwa ma przeciętnie 8 centymetrów długości, a jej budowa, układ mięśni i włókien mięśniowych umożliwiają dostosowanie się pod wpływem podniecenia do rozmiaru penisa. Jest ona niezwykle elastyczna, jednak penetracja naprawdę okazałym członkiem może powodować okaleczenia, pęknięcia sklepienia pochwy, krwotoki, a także bolesne uderzenia. Ból ten jest porównywalny nawet do bólu po uderzeniu w jądra. Niewielki (kilkucentymetrowy we wzwodzie) penis może przysporzyć drobnych trudności technicznych w trakcie stosunku, ale nie jest przeciwwskazaniem do osiągnięcia orgazmu przez kobietę. Oto najlepsze pozycje dla małych członków: