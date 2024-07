Pestki z jabłek zawierają substancje, które w dużych ilościach mogą prowadzić do zatrucia. Ich ilość w pestkach jest jednak tak mała, że organizm bez trudu potrafi je zneutralizować. Połknięcie, a nawet rozgryzienie kilku pestek nie jest więc szkodliwe.

Czy pestki jabłka zawierają cyjanowodór?

Pestki jabłek zawierają amigdalinę, cyjanek i cukier, które w toku procesów metabolicznych rozkładają się do cyjanowodoru, silnie trującej substancji. Trucizna ta zabija poprzez pozbawienie krwi możliwości przenoszenia tlenu, co w konsekwencji powoduje uduszenie. Jednak przypadkowe zatrucie się pestkami jabłek jest praktycznie niemożliwe. Śmiertelna dawka cyjanowodoru to ok. 50 mg. Takiej ilości cyjanowodoru może dostarczyć ok. 100 g suchych pestek. Jest to bardzo dużo, jeśli weźmie się pod uwagę, że jedna pestka waży ok. 0,5g, a w jabłku znajduje się przeciętnie od 5 do 10 pestek.

Czy zjedzenie pestki jabłka jest szkodliwe?

Połknięcie pestek jabłka nie wywoła zatrucia. Twarda skórka pestki sprawia, że nie jest ona rozkładana w układzie pokarmowym i najczęściej zostaje wydalona w nienaruszonym stanie. Z uwagi na to, że w pestkach jabłek znajdują się tylko śladowe ilości każdej z trujących substancji, nawet rozgryzienie i zjedzenie ich jest całkowicie nieszkodliwe. W niewielkich dawkach cyjanek i amigdalina są neutralizowane przez organizm i nie wywołują żadnych niepożądanych skutków.

Czy pestki jabłka zawierają witaminę B17?

Witamina B17 to inna nazwa obecnej w pestkach jabłek amigdaliny. Witamina B17 w medycynie naturalnej uważana jest za środek zapobiegający rozwojowi choroby nowotworowej i zwalczający komórki rakowe. Jej skuteczność w walce z nowotworami nie została jednak potwierdzona naukowo.